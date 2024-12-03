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Происшествия Отец четверых детей, погибших в Красной Сопке, признал вину

Отец четверых детей, погибших в Красной Сопке, признал вину

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15 комментариев

34-летнему отцу детей, погибших в Красной Сопке, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности по части 3 статьи 109 УК РФ. В ходе допроса он признал вину. Об этом сообщает 3 декабря в своем канале ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла этой осенью. По данным следствия, вечером 20 сентября глава семьи распылил дома инсектицидное средство от насекомых. Но рекомендации производителя о защитных мерах он не выполнил. Требовалось длительное проветривание и влажная уборка — этого сделано не было.

После обработки четверых детей пустили домой на ужин, и ночью всем шестерым стало плохо. Наблюдались признаки кишечного расстройства. После обращения в местную амбулаторию семью госпитализировали в медицинские учреждения. Детей не спасли. 21 сентября умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, в ночь на 23 сентября — 12-летняя девочка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила «в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия».

«С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — отмечается в сообщении ГСУ.

«Фонтанка» подробно писала об этой истории. 30 сентября четверых детей похоронили в общей могиле на местном кладбище. Родители, когда пришли в себя, сами рассказали, что не проветрили помещения. Следователи внимательно проверяли еду, в ней вредных веществ не выявили, как и в продуктах в магазине. У дома нашли мертвого котенка, на его шерсти также обнаружили компоненты инсектицидного средства. Мать на тот момент была беременна, плод удалось спасти. В ноябре у женщины родился мальчик.

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Отравление Красная Сопка Дети отравились Дети погибли Красноярский край Инсектициды
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Комментарии
15
katoman
1 час
это ж какой инсектицид должен быть, чтобы от него уже довольно большие дети умерли? Может стоить запретить розничную продаже таких ядов? это же ОМП в чистом виде. Полно на рынке нормальных средств, безопасных для человека.
Anatoliy Blagov 43
1 час
Даже комментировать нечего, жуя одно и тоже. Произошла трагедия в семье, глава семьи, признавший свою вину, наказал уже себя сам. Можно, конечно, обвинить ещё и его жену как соучастницу, что не проконтролировала, за плохое воспитание мужа...и многое ещё за что. Люди гибнут на дороге, во время пожара, от взрыва газа. Кого обвинять?
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