Отец четверых детей, погибших в Красной Сопке, признал вину

34-летнему отцу детей, погибших в Красной Сопке, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности по части 3 статьи 109 УК РФ. В ходе допроса он признал вину. Об этом сообщает 3 декабря в своем канале ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла этой осенью. По данным следствия, вечером 20 сентября глава семьи распылил дома инсектицидное средство от насекомых. Но рекомендации производителя о защитных мерах он не выполнил. Требовалось длительное проветривание и влажная уборка — этого сделано не было.

После обработки четверых детей пустили домой на ужин, и ночью всем шестерым стало плохо. Наблюдались признаки кишечного расстройства. После обращения в местную амбулаторию семью госпитализировали в медицинские учреждения. Детей не спасли. 21 сентября умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, в ночь на 23 сентября — 12-летняя девочка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила «в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия».

«С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — отмечается в сообщении ГСУ.