Отец четверых детей, погибших в Красной Сопке, признал вину

34-летнему отцу детей, погибших в Красной Сопке, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности по части 3 статьи 109 УК РФ. В ходе допроса он признал вину. Об этом сообщает 3 декабря в своем канале ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Трагедия произошла этой осенью. По данным следствия, вечером 20 сентября глава семьи распылил дома инсектицидное средство от насекомых. Но рекомендации производителя о защитных мерах он не выполнил. Требовалось длительное проветривание и влажная уборка — этого сделано не было.
После обработки четверых детей пустили домой на ужин, и ночью всем шестерым стало плохо. Наблюдались признаки кишечного расстройства. После обращения в местную амбулаторию семью госпитализировали в медицинские учреждения. Детей не спасли. 21 сентября умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, в ночь на 23 сентября — 12-летняя девочка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила «в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия».
«С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — отмечается в сообщении ГСУ.
«Фонтанка» подробно писала об этой истории. 30 сентября четверых детей похоронили в общей могиле на местном кладбище. Родители, когда пришли в себя, сами рассказали, что не проветрили помещения. Следователи внимательно проверяли еду, в ней вредных веществ не выявили, как и в продуктах в магазине. У дома нашли мертвого котенка, на его шерсти также обнаружили компоненты инсектицидного средства. Мать на тот момент была беременна, плод удалось спасти. В ноябре у женщины родился мальчик.
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