В красноярской семье, где насмерть отравились четверо детей, родился пятый ребенок

В семье из села Красная Сопка в Красноярском крае, в которой четверо детей насмерть отравились неизвестным веществом, произошло пополнение. Выжившая мать родила здорового мальчика, пишет NGS24.ru со ссылкой на краевую прокуратуру 14 ноября.

По данным правоохранителей, пятый ребенок появился на свет 8 ноября, инцидент с отравлением на нем не сказался. Женщина родила его в Ачинске, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Сейчас семья проживает вне дома, они переехали из поселка в соседний населенный пункт. «Прокуратура проверяет патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ», — говорится в сообщении.