В красноярской семье, где насмерть отравились четверо детей, родился пятый ребенок

В семье из села Красная Сопка в Красноярском крае, в которой четверо детей насмерть отравились неизвестным веществом, произошло пополнение. Выжившая мать родила здорового мальчика, пишет NGS24.ru со ссылкой на краевую прокуратуру 14 ноября.
По данным правоохранителей, пятый ребенок появился на свет 8 ноября, инцидент с отравлением на нем не сказался. Женщина родила его в Ачинске, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.
Сейчас семья проживает вне дома, они переехали из поселка в соседний населенный пункт. «Прокуратура проверяет патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ», — говорится в сообщении.
21 сентября родители и их четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет были госпитализированы с отравлением, самочувствие у всех ухудшилось после ужина накануне. В течение нескольких дней все четверо детей скончались. Родители выжили, спасти удалось и плод беременной матери. По данным следователей, в анализах семьи были обнаружены следы токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили, как и в продуктах в магазине. Пришедшие в себя после отравления родители рассказали, что 20 сентября травили насекомых. Позже у дома нашли мертвого котенка, на его шерсти обнаружили компоненты инсектицидного средства. 30 сентября четверых детей похоронили в общей могиле на местном кладбище. Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанки».
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