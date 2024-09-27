Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, дождь

ощущается как +16

3 м/c,

южн.

 745мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19
Как содержать собак
Куда пойти на выходных
Развод Шамана
Дело Чернейко
Дальневосточная развязка
Разговор с Олегом Басилашвили
Промышленный Петербург
Школы отвечают Мединскому
Как бороться с чайлдфри
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Не проветривали. Родители погибших детей рассказали, что было в день отравления

Не проветривали. Родители погибших детей рассказали, что было в день отравления

5 631
4 комментария

Глава семьи из Красноярского края, где от отравления погибли четыре ребенка, заявил, что дом недостаточно проветрили после его обработки дихлофосом. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает РИА Новости.

В Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии передают подробности допроса главы семьи. Отец признался, что дом почти не проветривали: была открыта только форточка. Семья вернулась домой через два часа после его обработки. Мать тоже сказала, что помещения не проветривались. Родители будут допрошены повторно, отметили в ведомстве.

1 из 4

Напомним, 21 сентября в поселке Красная Сопка Красноярского края все члены многодетной семьи попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. За два дня все четверо детей скончались. Отец и беременная мать живы. Следователи рассматривали версии отравления едой с неизвестным токсическим веществом и аэрозолем от насекомых — вторая сейчас считается приоритетной. Родители, когда пришли в себя, рассказали, что 20 сентября травили насекомых в доме. В СК сообщили, что в рвотной массе найдены следы токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили, в продуктах из магазина тоже. В доме были обнаружены баллончики «Варан». В АО «Сибиар», производящем дихлофос «Варан», NGS24 заявили, что их продукция безопасна и не могла стать причиной отравления семьи. Позже у дома нашли мёртвого котёнка. Его тоже отдали на экспертизу, и она выявила на шерсти компоненты инсектицидного средства. Уголовное дело возбуждено по статье 238, часть 3, УК

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED6
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD24
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
282304523
35 минут
Детей жаль неимоверно, а вот такие производители выжили...
Rostik37
41 минута
Рожайте женщины по 3...4 ребёнка и будете жить в таких же условиях, как на фото. А условия-то царские!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
26 сентября, 15:35
В ноябре в Петербурге пройдёт первый хакатон для самозанятых
26 сентября, 15:31
Новый апарт-отель в Санкт-Петербурге выведен в продажу
26 сентября, 15:30
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Петергофе прошли учения оперативных служб
26 сентября, 15:15
ГК «А101» оформила онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов
26 сентября, 14:15
ГК «Лидер Групп» завершает монтаж «солнечного паруса» в ЖК «Дефанс»
26 сентября, 13:55
Группа «Эталон» представила на Невском строительном форуме цифровой продукт
26 сентября, 13:10