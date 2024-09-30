В Красноярском крае похоронили четырех детей, погибших от отравления

«Район всё сделал, и сельсовет участие полностью принял, помогаем. Родственники пока ни в чем не нуждаются, вопросов нет, все вопросы решаются на месте. Собраны деньги. Родственники говорят, что хватит даже на памятник хороший и оградку. Собирал район, все сельсоветы в районе и жители», — рассказал в беседе с изданием глава поселка Олег Пономарев. С его слов, средства шли напрямую родителям.

В связи с произошедшей трагедией в поселке отменили все увеселительные мероприятия. Соответствующие объявления появились как минимум на здании местного ДК.



В разговоре с представителями СМИ местные жители защищают родителей погибших детей и возмущаются комментариям в Сети. С их слов, семья никогда ни в чем не нуждалась, дети были сыты и одеты, не пропускали занятия.



«Бичами они никогда не были, это уже чушь собачья. <…> У каждого свои условия. А вы соберите сейчас четверых детей в школу», — добавила собеседница издания.



Многие из них не верят ни в версию отравления дихлофосом, которую следствие называет приоритетной, ни в отравление купленными пельменями.



«Да бросьте вы. У меня дочь как раз детский врач, она принимала [детей в день трагедии]. Дыхание у них чистое было <…>. А тут рвота была, даже поноса у них не было, и обессилились», — прокомментировал трагедию местный житель.

