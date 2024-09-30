В Красноярском крае похоронили четырех детей, погибших от отравления

В понедельник, 30 сентября, в поселке Красная Сопка простились с погибшими от отравления детьми. Всю организацию похорон взяли на себя местные власти, а жители собрали деньги, сообщил портал NGS24.RU.
Четверых детей в возрасте от 6 до 13 лет похоронили в общей могиле на местном кладбище. На церемонии присутствовали родственники погибших и местные жители. На прощание они несли венки и детские игрушки.
«Район всё сделал, и сельсовет участие полностью принял, помогаем. Родственники пока ни в чем не нуждаются, вопросов нет, все вопросы решаются на месте. Собраны деньги. Родственники говорят, что хватит даже на памятник хороший и оградку. Собирал район, все сельсоветы в районе и жители», — рассказал в беседе с изданием глава поселка Олег Пономарев. С его слов, средства шли напрямую родителям.
В связи с произошедшей трагедией в поселке отменили все увеселительные мероприятия. Соответствующие объявления появились как минимум на здании местного ДК.
В разговоре с представителями СМИ местные жители защищают родителей погибших детей и возмущаются комментариям в Сети. С их слов, семья никогда ни в чем не нуждалась, дети были сыты и одеты, не пропускали занятия.
«Бичами они никогда не были, это уже чушь собачья. <…> У каждого свои условия. А вы соберите сейчас четверых детей в школу», — добавила собеседница издания.
Многие из них не верят ни в версию отравления дихлофосом, которую следствие называет приоритетной, ни в отравление купленными пельменями.
«Да бросьте вы. У меня дочь как раз детский врач, она принимала [детей в день трагедии]. Дыхание у них чистое было <…>. А тут рвота была, даже поноса у них не было, и обессилились», — прокомментировал трагедию местный житель.
20 сентября родители и их четверо детей от 6 до 13 лет, жившие в поселке Красная Сопка, поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. С 21 по 23 сентября все четверо детей скончались. Родители живы, спасти удалось и плод беременной матери. В региональном Следственном комитете сообщили об обнаружении в анализах рвотной массы семьи следов токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили. Производитель средства от насекомых заявил, что ожидает официального заключения для полного понимания произошедшего. Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанки».
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