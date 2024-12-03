В Петербурге нашли мертвым блогера Amoral

Стример и блогер Дмитрий Костенков, также известный под ником Amoral, найден мертвым в Парголово. Он записывал предсмертные «кружки», один из которых вышел почти через сутки после его смерти.
По данным «Фонтанки», тело 27-летнего молодого человека нашли накануне возле 26-этажного дома на улице Валерия Гаврилина. О намерениях блогера полицию предупредила его знакомая, которая увидела прощальные записи в телеграм-канале. Она отметила, что молодой человек был в подавленном состоянии. Номер квартиры она не помнила и самостоятельно отправилась на поиски приятеля. Он жил на 25-м этаже. Квартиру она нашла, но было поздно.
Пока блогер выкладывал прощальные посты, подписчики предполагали, что это очередной пранк. Сомнений добавил тот факт, что один из роликов был опубликован в канале спустя почти сутки после его гибели. В нем блогер говорил, что после смерти «реально ничего нету» и извинялся за «такой прикол».
Смерть блогера подтвердил администратор группы в ВК, которая следит за стримерами. «Думаю, что для каждого из нас он был больше, чем просто ютубер. Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым», — написал автор поста.
СК Петербурга подтвердил обнаружение тела в Парголово. Проводится проверка.
Ролики блогера смотрели порядка 600 тысяч человек. В подкастах он разбирал других известных YouTube-блогеров.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.