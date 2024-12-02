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Спорт Общество Мбаппе пожаловался на ПСЖ в дисциплинарную комиссию LFP

Мбаппе пожаловался на ПСЖ в дисциплинарную комиссию LFP

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Нападающий Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарную комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), обвинив французский футбольный клуб из Парижа ПСЖ в задержке выплаты бонусов и заработной платы. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает агентство RMC Sport.

Мбаппе подал жалобу в дисциплинарный комитет LFP, обвинив парижский клуб в задержке выплат бонусов и заработной платы суммой 55 миллионов евро. Слушания состоятся 11 декабря.

Ранее профессиональная футбольная лига Франции предписала ПСЖ выплатить нападающему Мбаппе, который перешел в «Реал» минувшим летом, 55 миллионов евро в качестве задолженности по зарплате и бонусам. Но ПСЖ отказался переводить футболисту эту сумму. Клуб решил обратиться в Федерацию футбола Франции (FFF), чтобы оспорить выплату, но заявление было подано с опозданием и отклонено.

Напомним, 15 февраля 2024 года сообщалось, что французский футболист Килиан Мбаппе собирается покинуть ПСЖ. 3 июня футбольный клуб «Реал» официально объявил о подписании контракта с французским нападающим Килианом Мбаппе. Контракт c 25-летним форвардом рассчитан на пять сезонов, до 2029 года.

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