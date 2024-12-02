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Общество Элтон Джон признался, что не смог посмотреть собственный мюзикл из-за потери зрения

Элтон Джон признался, что не смог посмотреть собственный мюзикл из-за потери зрения

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Певец и композитор Элтон Джон на гала-представлении своего нового мюзикла «Дьявол носит Prada», музыку к которому он написал, заявил, что физически не смог посмотреть шоу из-за продолжающихся проблем со зрением. Об этом в понедельник пишет The Guardian, сама премьера состоялась накануне на сцене лондонского театра Dominion в Вест-Энде.

«Я не смог прийти на многие предварительные показы, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Поэтому мне трудно это видеть. Но мне нравится это слышать, и, черт возьми, сегодня это звучало хорошо», сказал Элтон Джон со сцены.

Гала-концерт в Dominion был организован в поддержку Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона, а среди гостей вечера были такие знаменитости, как главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, актриса Лили Коллинз и модельер Донателла Версаче.

Элтон Джон в сентябре рассказал о частичной потере зрения после перенесенного инфекционного заболевания глаз. По его словам, его правый глаз практически перестал видеть, а левый видит только частично. В ноябре музыкант признался, что более здоровый левый глаз «не в лучшем состоянии», и он не может закончить работу над новым альбомом из-за проблем со зрением.

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Дьявол носит Prada Элтон Джон Потеря зрения Мюзикл
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