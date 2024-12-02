Каршеринг впечатал такси в черный «Инфинити» на Малой Балканской

«Паровозик» из трех «вагонов» собрался днем 2 декабря на одном из перекрестков Фрунзенского района Петербурга. Замыкающим оказался каршеринг.

Авария произошла на перекрестке Малой Балканской улицы и «кармана» Дунайского проспекта, перед Дунайским путепроводом. Как рассказал очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», каршеринговый кроссовер въехал в легковое такси Hyundai, а то, в свою очередь, врезалось в черный Infiniti QX80.

Судя по кадрам с места ДТП, больше всех досталось такси: у машины повреждены передняя и задняя части. Каршеринг тоже значительно пострадал, а технические жидкости из разбитой «морды» растеклись по асфальту. О пострадавших не сообщается.