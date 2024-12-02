Чиновник Минпромторга раскритиковал службы доставки, отучившие россиян ходить по магазинам

Сервисы доставки создают проблемы для экономики России — число курьеров и упаковщиков исчисляется миллионами, среди них большинство «здоровые, физически сильные люди», которых не хватает на производстве. Таким мнением поделился директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, передает РБК в понедельник, 2 декабря.
Различные сервисы доставки втягивают в себя трудовые ресурсы, считает чиновник. «Может ли экономика наша себе это позволить?» — задался вопросом Кузнецов.
По словам главы департамента Минпромторга, в настоящее время в России работают не менее полутора миллионов курьеров и около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других. Они, продолжил Кузнецов, уже отучили «значительную часть потребителей… от банального навыка просто ходить по магазинам».
Чиновник также отметил, эти сервисы убыточны, а их существование поддерживается за счет иных ресурсов.
«Убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы… Сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и в торговле. Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности», — рассказал глава департамента Минпромторга Никита Кузнецов.
Чиновник задался вопросом, почему курьеры в Москве получают по 120–150 тысяч рублей в месяц. «Не говоря уже о том, что это больше, чем университетский профессор», — заявил Кузнецов.
В ноябре 2023 года директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов уже подвергал критике сервисы курьерских доставок.
«Если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока — это вообще нормально? Хоть на велике, хоть так. Это всё-таки повод задуматься», — говорил он.
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