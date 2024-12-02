Филиппинские ВМС заявили об обнаружении российской подлодки в водах страны

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил серьезную обеспокоенность присутствием российской подводной лодки в водах Южно-Китайского моря. Об обнаружении подлодки ранее заявили ВМС Филиппин.

Впервые подлодку, которую идентифицировали как российскую Уфа-490, заметили 28 ноября в 80 морских милях (148 километров) от мыса Калавите филиппинской провинции Западный Миндоро, пишет 2 декабря Philippine Daily Inquirer со ссылкой на Вооруженные силы Филиппин. Филиппинский флот установил связь с подлодкой, и, как утверждается, экипаж подтвердил идентификацию и сообщил, что ожидает улучшения погодных условий, чтобы направиться во Владивосток.

Согласно сообщениям, подводная лодка прибыла из Малайзии и медленно двигалась на север, не погружаясь под воду. Уточняется, что она оставалась за пределами территориальных вод Филиппин до выходных.

Президент Филиппин назвал присутствие российской подлодки в водах страны тревожным. «Любое вторжение в Западно-Филиппинское море (так Филиппины официально обозначают Южно-Китайское море. — Прим. ред.), в нашу исключительную экономическую зону, за наши базисные линии, вызывает большую тревогу», — приводит его слова Bloomberg.

В октябре в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщали, что подлодка «Уфа», носитель ракет «Калибр», совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот морским путем.