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Происшествия Ослеплённый мужчина спасался от водителя Mercedes на юге Петербурга

Ослеплённый мужчина спасался от водителя Mercedes на юге Петербурга

5 093
16 комментариев

Водитель Mercedes ногами и перцовым баллончиком отстаивал свою позицию в дорожном споре в Московском районе Петербурга. Досталось и оппоненту, и машине.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 декабря, за помощью в полицию 45-летний водитель Volkswagen Caddy обратился в минувшую субботу после конфликта на Воздухоплавательной улице, 13. Около трёх часов дня он не нашёл общего языка с человеком из Mercedes-Benz. Последний пнул чужой минивэн, повредив боковое зеркало, и распылил в лицо оппонента содержимое перцового баллончика.

Мужчину ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», 45-летнему пострадавшему потребовался визит к медикам. Ему диагностировали химический ожог глаз.

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Комментарии
16
8588426842
2 часа
самое страшное у нас что этот псих даже с уголовным делом будет вполне законно дальше за рулем ездить по дорогам общего пользования
Отец Родной
2 часа
Запретить Мерседесы!
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