Ослеплённый мужчина спасался от водителя Mercedes на юге Петербурга

Водитель Mercedes ногами и перцовым баллончиком отстаивал свою позицию в дорожном споре в Московском районе Петербурга. Досталось и оппоненту, и машине.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 декабря, за помощью в полицию 45-летний водитель Volkswagen Caddy обратился в минувшую субботу после конфликта на Воздухоплавательной улице, 13. Около трёх часов дня он не нашёл общего языка с человеком из Mercedes-Benz. Последний пнул чужой минивэн, повредив боковое зеркало, и распылил в лицо оппонента содержимое перцового баллончика.