Ослеплённый мужчина спасался от водителя Mercedes на юге Петербурга

Водитель Mercedes ногами и перцовым баллончиком отстаивал свою позицию в дорожном споре в Московском районе Петербурга. Досталось и оппоненту, и машине.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 декабря, за помощью в полицию 45-летний водитель Volkswagen Caddy обратился в минувшую субботу после конфликта на Воздухоплавательной улице, 13. Около трёх часов дня он не нашёл общего языка с человеком из Mercedes-Benz. Последний пнул чужой минивэн, повредив боковое зеркало, и распылил в лицо оппонента содержимое перцового баллончика.
Мужчину ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным «Фонтанки», 45-летнему пострадавшему потребовался визит к медикам. Ему диагностировали химический ожог глаз.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.