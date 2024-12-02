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Происшествия Крупный пожар тушат в рыбинской колонии

Крупный пожар тушат в рыбинской колонии

2 006
2 комментария

Крупный пожар произошел 2 декабря в городе Рыбинск Ярославской области на территории исправительной колонии № 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание началось на крыше. Его локализовали на площади 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Заключенных, по информации агентства, успели перевести в другой корпус.

«По нашей информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, в том числе пожарно-спасательные подразделения УФСИН, это их объект», — сказал собеседник.

По данным УФСИН, исправительная колония № 2 в Рыбинске — это колония строгого режима, в которой содержатся мужчины, впервые осужденные к лишению свободы.

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Пожар Колония Рыбинск Ярославская область
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Комментарии
2
sysh
3 часа
А чего они стесняются,попроситься "в отмывочную".
Гость
3 часа
Главное, что люди не пострадали. 🥱
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