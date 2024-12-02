Крупный пожар тушат в рыбинской колонии

Крупный пожар произошел 2 декабря в городе Рыбинск Ярославской области на территории исправительной колонии № 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание началось на крыше. Его локализовали на площади 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Заключенных, по информации агентства, успели перевести в другой корпус.

«По нашей информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, в том числе пожарно-спасательные подразделения УФСИН, это их объект», — сказал собеседник.

По данным УФСИН, исправительная колония № 2 в Рыбинске — это колония строгого режима, в которой содержатся мужчины, впервые осужденные к лишению свободы.