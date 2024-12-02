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Происшествия «Врачи впервые с таким столкнулись»: мальчик из Прокопьевска перенес операцию после пыток родителей

«Врачи впервые с таким столкнулись»: мальчик из Прокопьевска перенес операцию после пыток родителей

5 947
20 комментариев

Подросток с обезображенным лицом, сбежавший из дома после издевательств родителей-садистов, перенес операцию и находится под присмотром врачей. О самочувствии 12-летнего мальчика рассказал навестивший его губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем канале 2 декабря.

В настоящее время мальчик лежит в палате интенсивной терапии в детской областной больнице в Кемерове. Со слов чиновника, врачи стараются стабилизировать его состояние. Для этого медики консультировались с федеральными специалистами. Сегодня мальчика начали кормить, позднее к его лечению подключат пластических хирургов и психологов.

«Поговорил с мальчиком, он сказал, что любит футбол. Как только он поправится, обязательно организуем занятия в секции. Даже врачи, которые за годы практики многое повидали, говорят, что впервые с таким столкнулись», — написал Середюк.

В конце ноября 12-летнего подростка с обезображенным лицом обнаружили в магазине города Прокопьевска. Мальчик больше полутора суток прятался в торговой точке после побега из дома. Его мать и её сожитель стали фигурантами уголовного дела и отправлены в СИЗО. Врачи диагностировали у него гематому лобной области, переломы рёбер, перелом ноги, ушибленные ссадины, многочисленные кровоподтёки конечностей и тела. Ребенку, по данным следователей, изуродовали лицо, несколько раз рвали верхнюю губу. Его не кормили, оставляли на ночь в сарае без отопления, избивали и издевались над ним морально. Подробности читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
20
Zet
2 часа
компрачикосы... пожизненно посадить...
111111111111118
2 часа
Неужели будет не пожизненное?
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