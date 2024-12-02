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Происшествия Отсидевший за убийство напал на бригаду скорой на севере Петербурга

Отсидевший за убийство напал на бригаду скорой на севере Петербурга

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28 комментариев

Фельдшера избили в Приморском районе Петербурга. Руку на медика поднял тот, кому бригада пыталась оказать помощь. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 декабря.

Наряд вневедомственной охраны спешил по заявке скорой на улицу Савушкина, 15, накануне в начале одиннадцатого часа утра. Медики осматривали нетрезвого мужчину, который в ответ накинулся с кулаками на 31-летнего фельдшера.

Драчуна доставили в отдел полиции, где в отношении него оформили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Первым для 37-летнего жителя Приморского района оно не будет. В прошлом петербуржца статьи о грабеже и краже. В январе 2013 года он получил пять лет за убийство. Отсидев, попался на покушении на кражу.

Фельдшер после случившегося сам оказался в больнице в качестве пациента. По предварительным данным, у него ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. После оказания помощи медика отпустили на амбулаторное лечение.

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Комментарии
28
virykylu
1 час
5 лет за убийство)) он собаку или кошку убил?
Snow*
1 час
Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился три раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз – условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия – игра на балалайке по трактирам
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