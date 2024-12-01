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Общество Глава дипломатии ЕС Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину

Глава дипломатии ЕС Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину

6 720
46 комментариев

Страны Европы могут отправить свои вооруженные силы на Украину для соблюдения режима прекращения огня. Об этом 1 декабря заявила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, пишет РИА Новости.

По словам Каллас, «до сегодняшнего дня» обсуждалось, какие страны готовы направить на Украину свой контингент.

«Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — сказала политик и добавила, что Евросоюз может направить войска для поддержания режима прекращения огня.

Ранее предложенный Дональдом Трампом на роль спецпосланника по Украине генерал Кит Келлог предложил ослабить санкции против РФ в обмен на временное перемирие с Киевом и снять их совсем после подписания мирного соглашения.

В июле 2024 года, когда Дональд Трамп — еще в качестве кандидата в президенты — уверял, что урегулирует российско-украинский конфликт сразу после победы на выборах, именно Келлог вместе с Фредом Флейтцем представил стратегию завершения конфликта от своего имени. Детали плана не раскрывались, однако сообщалось, что ключевым условием предоставления Украине оружия станет ее согласие на мирные переговоры с Россией.

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Комментарии
47
Отец Родной
1 час
Сколько мяса в комментах, почему не в очередях ещё?
Рострелли
1 час
Ну все, "Движение первых" мобилизовали патриотизм в комментах разводить. Из конспектов "Разговоров о важном".
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