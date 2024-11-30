«Могу помочь купить унитаз». В Петербурге придумали, как сдавать жилье в четыре раза ниже рынка

Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»







Пока в Совфеде думают над предложением Валентины Матвиенко сформировать в стране рынок доступного арендного жилья, выход из ситуации нашли сами арендодатели. Прямо сегодня можно снять жилье за четверть рыночной стоимости и даже дешевле (в Петербурге это 56 тысяч рублей). Правда, придется мириться с серьезными лишениями, а в некоторых случаях в обязательном порядке даже сделать ремонт, причем за свой счет.

В обзор дешевого жилья в Ленобласти мы включили только те варианты, которые позволяют добираться до Петербурга не более чем за полтора часа.

Романтика в морском контейнере

В сегменте до 10 тысяч рублей жизнеспособных вариантов в объявлениях нашлось только три. И те пригодны для постоянного проживания с известной долей допущения или для людей с лояльным отношением к аскезе.

Собственно, за 6 тысяч студия на 26 квадратов будет не совсем уже в Петербурге, а в Мурино, на улице Шувалова. Интрига в том, что это Ленобласть, но на самой границе с городом на Неве и со своей собственной станцией метро, так что до центра можно добраться без проблем за какой-то час с хвостиком.

Из неприятных моментов — в квартире совершенно ничего нет, кроме косметического ремонта. Ну и арендная ставка в 6 тысяч действует, если сразу оплатить за год вперед. Сверх этого нужно внести 6 тысяч залога и, конечно же, отстегивать за коммуналку, это еще порядка 2 тысяч. Зато можно и с детьми, и с животными, и даже разрешен табачный отдых.

Источник: скриншот страницы сервиса объявлений







Другой бюджетный вариант находится в том же Мурино, но в 20 минутах от метро. Жилище расположено на втором этаже деревянного дома и устроено по типу гостиничного номера, но с максимально спартанской обстановкой: свой санузел с душевой, унитазом и раковиной, из мебели — кровать. Автор объявления подчеркивает, что жилец в студию поместится только один.

— Стирать и готовить негде, — предостерегает арендодатель.

Стоит отметить, что ценник сейчас лоялен как никогда — летом те же 25 «квадратов» домовладелец предлагал за 12 тысяч.

Недюжинную смекалку проявил Алексей, который сдает жилье общей площадью 45 квадратных метров в Лупполово. Обиталище собрано на базе морского 45-футового контейнера и не лишено романтики: отопление дровяное, биотуалет на улице. Свое творение арендодатель емко величает студией и просит за нее 10 тысяч в месяц. Он уверяет, что электричество в домике тоже есть, и за него придется доплачивать сверх арендного платежа по счетчикам. Зато вся остальная коммуналка (интересно, какая) включена в аренду.

Против детей, животных и табака Алексей тоже не возражает. Не будет и проблем с парковкой — все поле вокруг, считай, ваше.

Это тоже область, но до города не так уж и далеко даже на общественном транспорте — полтора часа, или 25 километров до центра, до станции метро «Проспект Просвещения» регулярно ходит автобус маршрута № 690.

А вот с личной гигиеной могут возникнуть проблемы — мыться в контейнере негде.

— Если были бы все условия, то и цена была бы другая. В объявлении, мне кажется, все достаточно подробно описано, — возмущается лишним вопросам Алексей.

Общественной бани в деревне нет, но арендодателя это не смущает:

— Если решите арендовать — звоните!

Источник: скриншот страницы сервиса объявлений







С эвакуатором в соседях

В диапазоне от 10 тысяч до 15 в Петербурге нашлось аж 8 вариантов, из них 6 — без отделки и мебели.

Находку в частном доме в 20 минутах от метро «Проспект Ветеранов» предлагает Антон. В 14-метровой студии за 15 тысяч рублей в месяц он анонсирует дизайнерский ремонт (изнутри обшивка вагонкой, в санузле — что-то похожее на плиты ДСП) и наличие всего, что может понадобиться для жизни: от бытовой техники до санузла и душевой (хотя, если честно, стиральная машинка на фотографиях не обнаруживается). С хранением вещей вопрос решен изящно — распихать их можно на полки-антресоли, приколоченные в микрокоридоре и в нише напротив кровати. Втиснуть в каморку мало-мальский шкаф или стол, понятное дело, не получилось, как и кровать — спальным местом служит брошенный на пол матрас.

В постройке какого типа устроено жилище, автор не поясняет. На панорамах в «Яндекс.Картах» объект не виден, не находит его и кадастровая карта. Возможно, потому, что не сделано межевание, либо сделано, но совсем недавно, объясняет ресурс. Да, собственно, и какая клиенту разница, ведь он всего лишь арендатор, не покупатель. Любопытную деталь удалось обнаружить на карте 2ГИС — там указано, что по данному адресу расположен автоэвакуатор.

Источник: скриншот страницы сервиса объявлений







Сдать за 15 тысяч студию на 20 квадратов в Парголово обещает риелтор Павел. Жилище расположено в двухэтажном доме над магазином товаров для туризма и рыбалки. В комнатушку удалось запихнуть помимо стиральной машинки и холодильника раскладной диван, офисный стол и шкаф-пенал. Санузел с душем тоже есть, но на поддон владелец решил не тратиться, и вода будет литься прямо на пол. Арендодатель не против размещения и двух гостей, но в этом случае арендную плату он увеличит тоже вдвое. Отдельно придется доплачивать (300–350 рублей) за вывоз мусора и wi-fi. Зато, уверяет автор, горячая вода есть всегда.

Источник: скриншот страницы сервиса объявлений







«Мебель и технику докупать не буду никакую»

Хочешь платить за жилье 15 тысяч, что вдвое, если не втрое, ниже рынка, терпи неудобства. Видимо, так считают владельцы, которые сдают в Петербурге квартиры без отделки и мебели. Таких объявлений прямо сейчас на сайте 11. Причем некоторые осознают всю несуразность ситуации и даже предлагают хоть как-то помочь арендатору с наведением уюта.

«Можно рассмотреть проживание, при условии производства ремонта в счет оплаты», — пишет Анна, которая сдает студию на 23 квадрата в Ломоносове.

«Рассмотрим приобретение кухонной мебели/плиты в счёт арендной платы», — обещает Валерий, он предлагает студию на улице Пахомовской.

«Могу помочь купить унитаз и душевую кабину», — пишет Евгения, которая предлагает студию без чистовой отделки в поселке Новоселье.

Крайности хоть и реже, но тоже встречаются.

«Мебель и технику покупать не буду никакую. Ездить показывать квaртиру нe буду, вce на фoтo. Встреча в квартире — один раз при подписании договора», — категорично заявляет Денис.

Он сдает студию с чистовой отделкой на Муринской дороге, где, кроме унитаза с раковиной и поддона для душа, нет больше ничего. Еще 10 тысяч за пустое жилище придется отдать в качестве залога.

Денис уверен, что квартира обязательно найдет своего арендатора — такая у него не одна, и все при деле. Свое нежелание вкладываться в интерьер он объясняет просто:

— Не нужны лишние траты. Кто-то снимает под кабинеты, бьюти-услуги. У кого-то своя мебель вся есть.

Хочешь жить — наклей обои

Некоторые лендлорды, причем преимущественно в Ленобласти, смекнули, что из квартирантов можно извлечь не только материальную выгоду, но еще и прикладную. Жильцов они запускают только с условием выполнения ремонта и прямо указывают, что именно требуется сделать. Из 13 объявлений треть составляют с условиями о необходимости поднять ремонт своими силами.

О том, что готовы обсуждать зачет трат в счет аренды, говорят единицы.

«Kлиeнтoв рассмотрим любых, нo с условием выполнения paбoт по чистовой отделке», — пишет владелец студии в ЖК «Румболoво-Сити» во Всеволожске.

Сейчас в квартире (13 тыс. — аренда, еще 3 тыс. сверху за КУ) все выглядит так, как оставили строители: голый цементный пол и блочная кладка. В качестве бонуса жильцам обещают холодильник и стиралку.

Источник: скриншот страницы сервиса объявлений







«Условия ремонта и оплаты обсуждаются», — обещает владелец «однушки» площадью 31 кв. м в поселке Тельмана Андрей.

Какую-то часть расходных материалов Андрей уже закупил — рукастого жильца штукатурка дожидается в штабелях в углу комнаты.

Источник: скриншот страницы сервиса объявлений







Риелтор Дмитрий сдает за 15 тысяч однокомнатную квартиру в Кудрово: 35 квадратов, панельный дом. А это значит, что с выравниванием стен заморочек быть не должно. Как попало лепить обои тоже не пойдет.

Источник: скриншот страницы сервиса объявлений







— Низкая стоимость оплаты на длительное время обусловлена тем, что люди, кoтopыe будут жить, постепенно сделают необходимый ремонт. При переезде все неотделимые улучшения останутся в квартире, т. е. ремонт в надлежащем качестве в санузле, все по согласованию с хозяином квартиры письменно», — предупреждает он.

Наивный вопрос о зачете стоимости ремонта в счет арендной платы у лендлордов вызывает снисходительную усмешку.

— Нет, затраты в счет аренды не входят. Мы готовы обсудить санузел. В Кудрово можно снять квартиру с ремонтом, бесплатно мы не сдаем, — говорит Марина, владелица студии в ЖК комфорт-класса «ID Кудрово».

В жилище, отмечает Марина, выполнена предчистовая отделка: на полу бетонная стяжка, стены оштукатурены и покрыты грунтовкой. «Ремонт вы выполните по своему вкусу и желанию», — пишет она.

Как уж жилец справится с заданием — сам или наймет подрядчиков, — никого не волнует. Чтобы потом не ссориться из-за обоев в горошек, материалы придется обсуждать заранее. Марина обнадеживает:

— Обо всем можно договариваться и все обсуждать, мы адекватные.