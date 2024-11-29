Финский депутат, заявивший о необходимости открытия границы с РФ, ушел в отставку

Финский депутат (СДП) и председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен подал прошение об отставке с поста председателя, и парламентская группа Социал-демократической партии его удовлетворила. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило издание Yle.
Накануне Кильюнен принес извинения за свои высказывания на встрече с Александровским обществом 28 ноября, когда он заявил, что граница между Финляндией и Россией должна быть открыта для пассажиров. Выступая против закрытия границы, депутат объяснял свою позицию тем, что из-за закрытых МАПП обрываются семейные и человеческие связи между людьми. Он также подчеркнул, что речь на встрече шла исключительно о его личном мнении, которое не отражает позицию партии СДП или возглавляемого им парламентского комитета. Кильюнен также пожаловался, что из-за его высказываний финские вечерние газеты оказывают на него «сильное гибридное влияние».
Вчера Кильюнен заявил, что готовится представить отчет по этому вопросу парламентской группе своей партии, сегодня Yle сообщило, что «Кильюнен потерял доверие после того, как его высказывания об открытии восточной границы Финляндии стали публичными».
«Я несу ответственность перед родиной и попросил свою группу освободить меня от обязанностей председателя комитета по иностранным делам», — сказал экс-депутат сразу после заседания парламентской группы СДП. Председатель парламентской группы СДП Тютти Туппурайнен сообщила, что группа поддерживает его решение, а преемник и возможные кадровые перестановки будут определены на следующей неделе.
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