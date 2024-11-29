Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

ю-з.

 767мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Плата карманом. Тест в СПб
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Промышленный Петербург
Будет ли доллар до 120 рублей?
Рейтинги "Фонтанки"
Финляндия Финский депутат, заявивший о необходимости открытия границы с РФ, ушел в отставку

Финский депутат, заявивший о необходимости открытия границы с РФ, ушел в отставку

1 541
18 комментариев

Финский депутат (СДП) и председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен подал прошение об отставке с поста председателя, и парламентская группа Социал-демократической партии его удовлетворила. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило издание Yle.

Накануне Кильюнен принес извинения за свои высказывания на встрече с Александровским обществом 28 ноября, когда он заявил, что граница между Финляндией и Россией должна быть открыта для пассажиров. Выступая против закрытия границы, депутат объяснял свою позицию тем, что из-за закрытых МАПП обрываются семейные и человеческие связи между людьми. Он также подчеркнул, что речь на встрече шла исключительно о его личном мнении, которое не отражает позицию партии СДП или возглавляемого им парламентского комитета. Кильюнен также пожаловался, что из-за его высказываний финские вечерние газеты оказывают на него «сильное гибридное влияние».

Вчера Кильюнен заявил, что готовится представить отчет по этому вопросу парламентской группе своей партии, сегодня Yle сообщило, что «Кильюнен потерял доверие после того, как его высказывания об открытии восточной границы Финляндии стали публичными».

«Я несу ответственность перед родиной и попросил свою группу освободить меня от обязанностей председателя комитета по иностранным делам», — сказал экс-депутат сразу после заседания парламентской группы СДП. Председатель парламентской группы СДП Тютти Туппурайнен сообщила, что группа поддерживает его решение, а преемник и возможные кадровые перестановки будут определены на следующей неделе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Киммо Кильюнен Отставка Финляндия Открытие границы РФ Депутат
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
VKuser279092
1 час
Финны настоящие люди. С честью и совестью. Не то, что их восточные соседи.
FedorGr
1 час
Основная идея этих александрийцев, открыть границу, это контроль за своим русским наследством от бабушек, дедушек и за своими русскими счетами укрытыми от финской налоговой. В Выборге, примерно каждый второй "русский финн" либо создал русский бизнес, либо трудится снабженцем между Финляндией и Россией. Либо сдаёт по серому недвижимость, которая досталась от русских родственников. Настоящие финны это больше алкоголь, бензин, сигареты и русская дама сердца. Основа идеи, выгода в неуплате финских налогов. Итого либо контрабанда либо уклонение от налогов. Смуглые беженцы, используют своих родственников, для пути в Европу. Границу пересекают тысячи, процентов 50 -70 % в Финляндии, потом исчезают в Европе. Ну, а чёрные доходы, порождают наркоту самом собой.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Новости компаний
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28