Финский депутат, заявивший о необходимости открытия границы с РФ, ушел в отставку

Накануне Кильюнен принес извинения за свои высказывания на встрече с Александровским обществом 28 ноября, когда он заявил, что граница между Финляндией и Россией должна быть открыта для пассажиров. Выступая против закрытия границы, депутат объяснял свою позицию тем, что из-за закрытых МАПП обрываются семейные и человеческие связи между людьми. Он также подчеркнул, что речь на встрече шла исключительно о его личном мнении, которое не отражает позицию партии СДП или возглавляемого им парламентского комитета. Кильюнен также пожаловался, что из-за его высказываний финские вечерние газеты оказывают на него «сильное гибридное влияние».