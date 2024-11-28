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Финляндия Политика Финскому депутату пришлось извиниться за слова о необходимости открытия границы с РФ

Финскому депутату пришлось извиниться за слова о необходимости открытия границы с РФ

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1 комментарий

Финский депутат (CДП) и председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен принес извинения за свои высказывания на встрече с Александровским обществом 28 октября, когда он заявил, что граница между Финляндией и Россией должна быть открыта для пассажиров. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило издание Yle.

По его словам, речь на встрече шла исключительно о его личном мнении, которое не отражает позицию партии СДП или возглавляемого им парламентского комитета. Выступая против закрытия границы, депутат объяснял свою позицию тем, что из-за закрытых МАПП обрываются семейные и человеческие связи между людьми.

Кильюнен пожаловался, что из-за его высказываний финские вечерние газеты оказывают на него «сильное гибридное влияние».

«Ситуация в России и на восточной границе касается меня лично и моей семьи. Как председатель комитета по иностранным делам я должен был понимать, что не могу делать подобных заявлений, сказано в пресс-релизе Кильюнена.

Он готовится представить отчет по этому вопросу парламентской группе своей партии.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что необходимости в решении об открытии границы с Россией в настоящий момент нет.

Граница между Финляндией и Россией постоянно закрыта с декабря прошлого года.

Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.

После этого в Финляндии был принят так называемый «закон о выдворении». Он позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства».

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Киммо Кильюнен Финляндия Открытие границы РФ
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Если эту границу и открывать, то самой последней. И только после демонтажа забора.
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