Центробанк продлил льготы на операции с цифровыми рублями до конца 2025 года

Льготный период по операциям с цифровыми рублями продлен на весь следующий год. Об этом 29 ноября сообщили в Банке России .

По решению совета директоров ЦБ РФ, комиссию за проведение операций с цифровыми рублями с компаний не будут взимать до 31 декабря 2025 года. Это позволит сократить издержки для бизнеса на период подготовки к массовому внедрению цифрового рубля и в первые месяцы после. Для граждан любые операции с ним будут бесплатными и после.