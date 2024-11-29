Центробанк продлил льготы на операции с цифровыми рублями до конца 2025 года

Льготный период по операциям с цифровыми рублями продлен на весь следующий год. Об этом 29 ноября сообщили в Банке России.
По решению совета директоров ЦБ РФ, комиссию за проведение операций с цифровыми рублями с компаний не будут взимать до 31 декабря 2025 года. Это позволит сократить издержки для бизнеса на период подготовки к массовому внедрению цифрового рубля и в первые месяцы после. Для граждан любые операции с ним будут бесплатными и после.
С 1 января 2026 года для юридических лиц начнет действовать комиссия за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями, равная 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей. Для компаний, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, тариф будет меньше — 0,2% от суммы, но не более 10 рублей за один перевод. При переводах между юридическими лицами комиссия составит 15 рублей за операцию.
Открыть счет на платформе цифрового рубля или закрыть его любой пользователь сможет без комиссии.
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