На плавающей в дождь Парашютной начали рыть тоннель под ливнёвку

На севере Петербурга начали прокладывать тоннель под ливневую канализацию. Там идет масштабная реконструкция ливнёвки на одном из уязвимых, часто заливаемых в дождь участков — на Парашютной улице.

Работы пройдут в два этапа, рассказали 29 ноября в пресс-службе «Водоканала Петербурга». Сначала построят канализационные сети и микротоннель от Репищевой улицы до улицы Маршала Новикова, а затем от улицы Маршала Новикова до перекрестка Долгоозерной и проспекта Королева. Специалистам предстоит проложить тоннель диаметром до двух метров, такого же диаметра самотечную канализацию и сети водоотведения и ливневку диаметром 200–400 мм.