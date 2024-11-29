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Город На плавающей в дождь Парашютной начали рыть тоннель под ливнёвку

На плавающей в дождь Парашютной начали рыть тоннель под ливнёвку

2 921
10 комментариев
Источник:

На севере Петербурга начали прокладывать тоннель под ливневую канализацию. Там идет масштабная реконструкция ливнёвки на одном из уязвимых, часто заливаемых в дождь участков — на Парашютной улице.

Работы пройдут в два этапа, рассказали 29 ноября в пресс-службе «Водоканала Петербурга». Сначала построят канализационные сети и микротоннель от Репищевой улицы до улицы Маршала Новикова, а затем от улицы Маршала Новикова до перекрестка Долгоозерной и проспекта Королева. Специалистам предстоит проложить тоннель диаметром до двух метров, такого же диаметра самотечную канализацию и сети водоотведения и ливневку диаметром 200–400 мм.

Сейчас стартовали тоннелепроходческие работы: щит диаметром 1,5 метра начал прокладывать микротоннель на Репищевой. В декабре на объект доставят еще один щит диаметром 2,5 метра.

Завершить реконструкцию планируется до конца 2026 года. В Водоканале рассчитывают, что она повысит эффективность водоотведения и снизит риск скопления воды на дорогах и тротуарах при сверхрасчетных осадках.

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Петербург Ливневая канализация
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Комментарии
10
Заливщик голосовых планок
1 час
А говорили "дожди не расчетные". А тут вон оно что, просто ливневки не было..
James Cook
1 час
наконец-то
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