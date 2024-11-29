На плавающей в дождь Парашютной начали рыть тоннель под ливнёвку

На севере Петербурга начали прокладывать тоннель под ливневую канализацию. Там идет масштабная реконструкция ливнёвки на одном из уязвимых, часто заливаемых в дождь участков — на Парашютной улице.
Работы пройдут в два этапа, рассказали 29 ноября в пресс-службе «Водоканала Петербурга». Сначала построят канализационные сети и микротоннель от Репищевой улицы до улицы Маршала Новикова, а затем от улицы Маршала Новикова до перекрестка Долгоозерной и проспекта Королева. Специалистам предстоит проложить тоннель диаметром до двух метров, такого же диаметра самотечную канализацию и сети водоотведения и ливневку диаметром 200–400 мм.
Сейчас стартовали тоннелепроходческие работы: щит диаметром 1,5 метра начал прокладывать микротоннель на Репищевой. В декабре на объект доставят еще один щит диаметром 2,5 метра.
Завершить реконструкцию планируется до конца 2026 года. В Водоканале рассчитывают, что она повысит эффективность водоотведения и снизит риск скопления воды на дорогах и тротуарах при сверхрасчетных осадках.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.