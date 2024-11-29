Тест на кругозор: только настоящий интеллектуал ответит на все 13 вопросов

Эрудированных людей, которые могут поддержать разговор на любую тему и похвастаться кругозором, не так уж и много. Но мы точно знаем, что знания никогда лишними не бывают, поэтому предлагаем вам проверить свои силы и ответить на 13 вопросов из самых разных сфер. Скучно точно не будет!
Как в химии обозначается золото?
Ag
Az
Au
Кто был первым президентом СССР?
Михаил Горбачев
Никита Хрущев
Владимир Ленин
За сколько времени свет доходит от Солнца до Земли?
4 минуты 10 секунд
8 минут 20 секунд
15 минут 40 секунд
Как называется столица Бельгии?
Будапешт
Брюссель
Копенгаген
Кто является изобретателем телефона?
Александр Белл
Генрих Герц
Александр Попов
Кому принадлежит эта цитата: «Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал ничего нового»?
Исаак Ньютон
Фридрих Ницше
Альберт Эйнштейн
Как называется дождь, который испаряется, не достигая земли?
Грибной
Косой
Вирга
Какой король царствовал всего 20 минут?
Фридрих XII
Людовик XIX
Павел I
Что изучает энтомология?
Насекомых
Рыб
Птиц
Какой газ самый легкий?
Кислород
Водород
Азот
Кто является автором формулы E=mc^2?
Галилео Галилей
Пифагор Самосский
Альберт Эйнштейн
Сколько струн у классической, электрической и акустической гитары?
6
7
8
Как переводится английское слово knight?
Ночь
Рыцарь
Нож