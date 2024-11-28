Школьница из Ленобласти после попытки суицида рассказала о домогательствах дедушки

Медицинская помощь понадобилась школьнице из Ломоносовского района Ленобласти после попытки суицида. Девочку вовремя обнаружила мама и вызвала скорую помощь. В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних вскрылись страшные вещи. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 ноября.

14-летняя девочка рассказала, что в течение двух лет близкий друг ее бабушки из Новгородской области совершал насильственные действия сексуального характера. Мужчина домогался ребенка, прикасался к ее половым органам, заставлял трогать свои. Это происходило даже при посторонних — для этого названный дедушка отводил внучку в другую комнату.

Пострадавшая часто бывала в гостях у так называемого дедушки, потому что дружила с его родными внуками. По словам девочки, на момент совершения мужчиной преступления она не понимала, что происходит. Рассказать кому-то об этом она боялась. Но весной 2024 года сестра потерпевшей проговорилась матери, что кое-что видела. Тогда семья обратилась за помощью к психологу.