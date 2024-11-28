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Происшествия Школьница из Ленобласти после попытки суицида рассказала о домогательствах дедушки

Школьница из Ленобласти после попытки суицида рассказала о домогательствах дедушки

3 978
14 комментариев

Медицинская помощь понадобилась школьнице из Ломоносовского района Ленобласти после попытки суицида. Девочку вовремя обнаружила мама и вызвала скорую помощь. В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних вскрылись страшные вещи. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 ноября.

14-летняя девочка рассказала, что в течение двух лет близкий друг ее бабушки из Новгородской области совершал насильственные действия сексуального характера. Мужчина домогался ребенка, прикасался к ее половым органам, заставлял трогать свои. Это происходило даже при посторонних — для этого названный дедушка отводил внучку в другую комнату.

Пострадавшая часто бывала в гостях у так называемого дедушки, потому что дружила с его родными внуками. По словам девочки, на момент совершения мужчиной преступления она не понимала, что происходит. Рассказать кому-то об этом она боялась. Но весной 2024 года сестра потерпевшей проговорилась матери, что кое-что видела. Тогда семья обратилась за помощью к психологу.

По словам девочки, совершить суицид она пыталась не впервые. Психологическое напряжение в последнее время усилила большая нагрузка в школе. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Комментарии
14
Панкихой
1 час
И здесь дедушка.
Slava_Rossii2
11 минут
Ну конечно, не понимала она. Кто-то хочет избавится от дедушки.
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