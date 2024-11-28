Подозреваемый в поджоге бытовки в Лисьем Носу оказался в розыске за долги по алиментам

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге бытовки в Приморском районе города. Мужчина оказался с уголовным прошлым и к тому же в розыске.

Сам пожар произошел в ночь на 20 ноября в поселке Лисий Нос. В полицию тогда поступило сообщение, что неизвестный поджег бытовку на участке у дома по Дубовому переулку, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Бытовка сгорела полностью. Владелец оценил ущерб в 200 тысяч рублей.