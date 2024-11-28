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Происшествия Подозреваемый в поджоге бытовки в Лисьем Носу оказался в розыске за долги по алиментам

Подозреваемый в поджоге бытовки в Лисьем Носу оказался в розыске за долги по алиментам

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6 комментариев

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге бытовки в Приморском районе города. Мужчина оказался с уголовным прошлым и к тому же в розыске.

Сам пожар произошел в ночь на 20 ноября в поселке Лисий Нос. В полицию тогда поступило сообщение, что неизвестный поджег бытовку на участке у дома по Дубовому переулку, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Бытовка сгорела полностью. Владелец оценил ущерб в 200 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. А 27 ноября, около пяти часов вечера, сотрудники уголовного розыска задержали на улице Генерала Хрулева подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Ярославской области. Мужчина уже привлекался ранее к уголовной ответственности, а с октября этого года находился в федеральном розыске за неуплату алиментов.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Как можно жить в СПб, находясь в федеральном розыске? Менты вообще не работают?
Гость
1 час
Ещё одна шерсть алиментная. 🥱
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