Подозреваемый в поджоге бытовки в Лисьем Носу оказался в розыске за долги по алиментам

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге бытовки в Приморском районе города. Мужчина оказался с уголовным прошлым и к тому же в розыске.
Сам пожар произошел в ночь на 20 ноября в поселке Лисий Нос. В полицию тогда поступило сообщение, что неизвестный поджег бытовку на участке у дома по Дубовому переулку, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Бытовка сгорела полностью. Владелец оценил ущерб в 200 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. А 27 ноября, около пяти часов вечера, сотрудники уголовного розыска задержали на улице Генерала Хрулева подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Ярославской области. Мужчина уже привлекался ранее к уголовной ответственности, а с октября этого года находился в федеральном розыске за неуплату алиментов.
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