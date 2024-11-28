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Происшествия «Всё было в крови»: полиция разыскивает неизвестного, напавшего на женщину на Софийской

«Всё было в крови»: полиция разыскивает неизвестного, напавшего на женщину на Софийской

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3 комментария

Неизвестного, который напал на женщину во Фрунзенском районе города, ищет полиция. Он ударил ее по лицу около автобусной остановки и скрылся. О случившемся «Фонтанке» 28 ноября рассказала сама пострадавшая Оксана.

Нападение на местную жительницу было совершено днем 21 ноября на Софийской улице, недалеко от дома пострадавшей. Женщина шла из магазина и заметила молодого человека, идущего за ней. Поравнялись они у светофора. Дальше петербурженка пошла в сторону Российской таможенной академии, а неизвестный догнал ее. И, по словам Оксаны, ударил кастетом по лицу. Она упала, нападавший убежал.

«Я тогда была в белой одежде, всё было в крови. Позвонила мужу, он прибежал. Вызвали скорую. В больнице сначала сказали, что подозрение на переломы позвоночника и скулы. К счастью, это не подтвердилось. У меня огромные гематомы и травма глаза», — поделилась Оксана.

До отделения полиции из-за своего состояния женщина доехать не могла. Через несколько дней после произошедшего к ней приехал участковый и забрал заявление.

«Проводится расследование и розыск нападавшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Искусственный интеллект, камеры, а мерзота до сих пор гуляет, неизвестно кто станет следующим, вводите патрули, если по другому никак не можете предотвратить бардак
Ivanov_I_I
47 минут
какая-то фантастическая история. проходил мимо, ни с того ни с сего напал, ударил кастетом и ни чмт, ни перелома костей черепа, а только фингал. давайте подождём подробностей.
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