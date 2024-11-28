В Минобороны появились помощники командующих округов по работе с верующими

В российских военных округах введены должности помощников командующих военных округов по работе с верующими. Об этом сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Олега Веселкова.

«Кандидатуры подобраны, назначены, святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», — рассказал Веселков на секции XXVI Всемирного русского народного собора, посвященной вооруженным силам.

«Это, по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним — на передовой, на командном пункте, в войсках», — добавил он.

По его словам, СВО поменяла подход к работе с верующими военнослужащими: священники перешли на индивидуальную работу. Собрать для проповеди или молебна взвод или отделение не получается.

«Отцы работают штучно: с одним-двумя военнослужащими, в окопе, блиндаже», — отметил Веселков.

При этом командующие, по его словам, в один голос просят: «Дайте священника, дайте помощника».

Ранее Веселков рассказывал, что в зонах СВО и КТО находятся более 100 священников РПЦ, большинство из них — добровольцы.