Автогонщик Виталий Петров стал владельцем выборгской компании по уборке дорог

Гонщик Виталий Петров, известный как Выборгская Ракета, стал новым владельцем ООО «ДСК „Выборг“» — компании по содержанию и уборке дорог. Согласно данным СПАРК, спортсмен получил 100 %-ную долю в уставном капитале организации 25 ноября.

Крупнейшим заказчиком Дорожно-строительной компании «Выборг» является администрация Выборгского района Ленобласти. С ней компания заключила контракты на 682 миллиона рублей в период с 2020-го по 2024 год. Основными предметами поставки являются работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей, услуги по планировке ландшафта, чистке и уборке.

Ранее ДСК «Выборг» на 50 % принадлежало отцу Виталия Петрова — авторитетному бизнесмену Александру Петрову, убитому в 2020 году. Затем компания перешла супруге бизнесмена, а сейчас сыну-гонщику. Отметим, что с 2020 года Виталий Петров числится как доверительный управляющий организации.