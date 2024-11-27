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Общество Автогонщик Виталий Петров стал владельцем выборгской компании по уборке дорог

Автогонщик Виталий Петров стал владельцем выборгской компании по уборке дорог

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19 комментариев

Гонщик Виталий Петров, известный как Выборгская Ракета, стал новым владельцем ООО «ДСК „Выборг“» — компании по содержанию и уборке дорог. Согласно данным СПАРК, спортсмен получил 100 %-ную долю в уставном капитале организации 25 ноября.

Крупнейшим заказчиком Дорожно-строительной компании «Выборг» является администрация Выборгского района Ленобласти. С ней компания заключила контракты на 682 миллиона рублей в период с 2020-го по 2024 год. Основными предметами поставки являются работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей, услуги по планировке ландшафта, чистке и уборке.

Ранее ДСК «Выборг» на 50 % принадлежало отцу Виталия Петрова — авторитетному бизнесмену Александру Петрову, убитому в 2020 году. Затем компания перешла супруге бизнесмена, а сейчас сыну-гонщику. Отметим, что с 2020 года Виталий Петров числится как доверительный управляющий организации.

Компания по уборке выборгских дорог — не единственный бизнес Виталия Петрова. Он также является владельцем ООО «Автосэл» (торговля автомобилями), ООО «Арарат» (аренда или управление имуществом), ООО «Выборг Флот» (аренда судов) и ООО «Выборгские банки» (оздоровительная деятельность).

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что Виталий Петров был назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации «СМП Рэйсинг (Гонки)». основанной Борисом Ротенбергом. Согласно данным из ЕГРЮЛ, автогонщик официально возглавил «СМП Рэйсинг (Гонки)» 22 ноября.

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Виталий Петров Выборг Уборка дорог
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Комментарии
21
Zet
14 минут
в баньке у речки любит париться?
В д. Гадюкино - дожди.
34 минуты
...известный как «Выборгская ракета» Кому?! )
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