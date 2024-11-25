Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

южн.

 758мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Промышленный Петербург
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Бизнес Бывший гонщик Виталий Петров возглавил проект Бориса Ротенберга «СМП Рэйсинг»

Бывший гонщик Виталий Петров возглавил проект Бориса Ротенберга «СМП Рэйсинг»

1 456
9 комментариев

Бывший пилот «Формулы-1» 40-летний Виталий Петров был назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации «СМП Рэйсинг (Гонки)». Об этом 25 ноября сообщил 47News.

«СМП Рэйсинг (Гонки)» основана Борисом Ротенбергом. Организация занимается развитием российского автоспорта и ведёт работу над созданием гоночного симулятора отечественного производства.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, Виталий Петров официально возглавил «СМП Рэйсинг (Гонки)» 22 ноября. На этом посту он сменил Алексея Басова, 47-летнего автогонщика, который ранее побеждал в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

Виталий Петров — заслуженный мастер спорта и первый российский гонщик «Формулы-1». Также он стал первым россиянином, поднявшимся на подиум в гонке Гран-при. Петров — сын Александра Петрова, известного предпринимателя из Выборга, убитого в октябре 2020 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале »Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Классно научились бандитов "известным предпринимателями" называть. ))
FedorGr
1 час
За что убили известного предпринимателя Петрова из Выборга? Сколько можно вести следствие без результата?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20