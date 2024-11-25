Бывший гонщик Виталий Петров возглавил проект Бориса Ротенберга «СМП Рэйсинг»

Бывший пилот «Формулы-1» 40-летний Виталий Петров был назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации «СМП Рэйсинг (Гонки)». Об этом 25 ноября сообщил 47News.
«СМП Рэйсинг (Гонки)» основана Борисом Ротенбергом. Организация занимается развитием российского автоспорта и ведёт работу над созданием гоночного симулятора отечественного производства.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, Виталий Петров официально возглавил «СМП Рэйсинг (Гонки)» 22 ноября. На этом посту он сменил Алексея Басова, 47-летнего автогонщика, который ранее побеждал в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».
Виталий Петров — заслуженный мастер спорта и первый российский гонщик «Формулы-1». Также он стал первым россиянином, поднявшимся на подиум в гонке Гран-при. Петров — сын Александра Петрова, известного предпринимателя из Выборга, убитого в октябре 2020 года.
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