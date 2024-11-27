Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

южн.

 761мм 95%
Подробнее
4 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Промышленный Петербург
«Соболев — не уровень „Зенита“»
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Петербурге задержали мужчину, пришедшего мириться к своей девушке. На переговоры он взял обрез и нож

В Петербурге задержали мужчину, пришедшего мириться к своей девушке. На переговоры он взял обрез и нож

1 722
9 комментариев

Жительница Василеостровского района позвонила в полицию из-за сожителя, который пришел мириться, но в ходе переговоров ситуация изменилась, и он принялся избивать женщину, а потом пригрозил стрельбой. Об этом 27 ноября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября в квартире на 19-й линии Васильевского острова. Как выяснили правоохранители, мужчина пришел к сожительнице со своими вещами, но между парой произошла ссора, женщина не пустила его в квартиру и вызвала полицию.

Две сумки мужчина успел вынести во двор. В одной полиция нашла снаряженный обрез двуствольного ружья, а в другой — еще один обрез, нож и патроны. Оружие оказалось незарегистрированным.

В итоге подозреваемого доставили в отдел полиции. Им оказался 42-летний гражданин Грузии. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Нападение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Zet
1 час
добрым слвом и обрезом можно добиться большего, чем просто добрым словом...
Wiring
1 час
За что нам это? И даже свитерка не свяжешь..
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00