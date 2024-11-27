В Петербурге задержали мужчину, пришедшего мириться к своей девушке. На переговоры он взял обрез и нож

Жительница Василеостровского района позвонила в полицию из-за сожителя, который пришел мириться, но в ходе переговоров ситуация изменилась, и он принялся избивать женщину, а потом пригрозил стрельбой. Об этом 27 ноября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября в квартире на 19-й линии Васильевского острова. Как выяснили правоохранители, мужчина пришел к сожительнице со своими вещами, но между парой произошла ссора, женщина не пустила его в квартиру и вызвала полицию.

Две сумки мужчина успел вынести во двор. В одной полиция нашла снаряженный обрез двуствольного ружья, а в другой — еще один обрез, нож и патроны. Оружие оказалось незарегистрированным.

В итоге подозреваемого доставили в отдел полиции. Им оказался 42-летний гражданин Грузии. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.