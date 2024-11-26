Суд вынес приговор виновным во взрыве дома в Новосибирске

Заельцовский районный суд вынес приговор обвиняемым в прошлогоднем взрыве дома в Новосибирске, из-за которого погибли 15 человек. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщается на канале прокуратуры Новосибирской области.

Газовщики из вымышленной организации Ирина Урбах и Евгений Кавун обвиняются в утечке газа, в результате которой произошёл взрыв в жилом доме. Так, Евгения приговорили к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы. Ирина получила 10 лет колонии.

Напомним, взрыв в жилом доме на Линейной улице, 39, прогремел около 4 утра 9 февраля 2023 года. Частично обрушилась одна из парадных пятиэтажки. «Фонтанка» показывала последствия ЧП в Новосибирске. Его причиной назвали утечку газа. Официально в доме прописаны 117 человек, но часть квартир сдавалась. Среди погибших была двухлетняя девочка . Позже стало известно о гибели еще 14 человек .

10 февраля суд арестовал на два месяца обвиняемых по делу о взрыве: Ирину Урбах и Евгения Кавуна. Они, по данным следствия, представлялись сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование и при этом, по информации НГС, использовали некачественные запчасти, работали неаккуратно и завышали цены. Как предполагается, за день до трагедии они побывали в трех квартирах дома и поменяли шланги плит, что привело к утечке газа и взрыву.