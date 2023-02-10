Истории котов, спасённых из-под завалов в Новосибирске. Власти начинают выплаты, подозреваемые арестованы

Семьям погибших из-за взрыва газа в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим — по 200–400 тысяч рублей. Жителям дома начали выплачивать по 100 тысяч рублей. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества — от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Об этом 11 февраля сообщает НГС со ссылкой на губернатора Андрея Травникова.



Сегодня суд арестовал на два месяца подозреваемых по делу о взрыве: Ирину Урбах и Евгения Кавуна. Они, по данным следствия, представлялись сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование и при этом, по информации НГС, использовали некачественные запчасти, работали неаккуратно и завышали цены. Как предполагается, за день до трагедии они побывали в трех квартирах дома и поменяли шланги плит, что привело к утечке газа и взрыву.



Фото: Андрей Бортко / NGS.RU Поделиться Поделиться





Взрыв и обрушение подъезда дома на Линейной улице произошло утром 9 февраля. Погибли 13 человек, в том числе 2-летняя девочка. Горожане несут к дому цветы и мягкие игрушки. После разбора завалов жильцам уцелевших квартир разрешили забрать вещи — в сопровождении сотрудников экстренных служб. Так, один из жильцов захотел вернуться, чтобы забрать набор виниловых пластинок, которые собирал всю жизнь, пишет издание.



Фото: Андрей Бортко / NGS.RU Поделиться Поделиться





Спасателям удалось достать четырёх живых котов. Хозяева одних погибли в трагедии, а другие были готовы бежать в дом, чтобы спасти питомца. Их истории рассказывает НГС.



Фото: NGS.RU Поделиться Поделиться





Первым днём 9 февраля из-под бетонных плит достали серого кота с белым пузом. Он громко мяукал под завалами в подвале. Его отвезли в ветклинику, у него ушибы внутренних органов и перелом правого бедра, он находится в тяжёлом стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Позже выяснилось, что его хозяйкой была 22-летняя Анна. Она погибла. Ее молодой человек, с которым она снимала квартиру, вышел из дома на работу за 9 минут до трагедии. Последнее сообщение, которое написала ему Анна, было о том, что она чувствует запах чего-то кислого.



Фото: NGS.RU Поделиться Поделиться





Второго кота спасли через пару часов. Он был в квартире в подъезде, не затронутом взрывом. Хозяин вернулся домой после ночной смены и увидел, что всё горит. «Первое действие, когда увидел, подумал спасать кота. Я бы сам забежал в квартиру, но не пускали, а потом пожарные вынесли кота. Он чувствует себя хорошо, сейчас у знакомых», — рассказывает мужчина. Кто хозяин третьей кошки, с рыжими, серыми и белыми пятнами, пока неизвестно. Четвёртый кот, чёрно-белый, был извлечён из-под завалов утром 10 февраля и уже вернулся к хозяину.



Фото: NGS.RU Фото: NGS.RU Фото: NGS.RU Фото: NGS.RU Поделиться Поделиться





Кроме того, в третьем подъезде жила женщина с детьми и пятью собаками. Всех животных удалось спасти.

