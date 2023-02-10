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    Жертв взрыва в Новосибирске стало больше. Удалось найти живых кошек

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    Число погибших при взрыве газа в Новосибирске к утру 10 февраля достигло 13 человек, сообщает НГС и публикует фотографии с места трагедии.

    Пресс-служба областного МЧС отчиталась о прекращении поисково-спасательных работ на месте обрушения части дома по Линейной улице, 39, в 8:18 по местному времени (4:18 мск). Работали 358 человек и 68 единиц техники, в том числе от МЧС 172 человека, 24 единицы техники. «По официальным данным, в результате данного происшествия пострадало 22 человека, 13 из них погибли», — рассказали в пресс-службе.

    В частности, сегодня изданию стало известно о 22-летней погибшей девушке. Она вместе с молодым человеком снимала там квартиру. Ее тело нашли при разборе завалов. Молодой человек ушел из дома на работу за девять минут до взрыва. Среди жертв — 43-летний старший мастер электромеханической службы метро Александр Дурасов, его память почтили в Новосибирском метрополитене.

    Под обломками удалось найти несколько живых кошек.

    В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура.

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