Жертв взрыва в Новосибирске стало больше. Удалось найти живых кошек

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске к утру 10 февраля достигло 13 человек, сообщает НГС и публикует фотографии с места трагедии.



Пресс-служба областного МЧС отчиталась о прекращении поисково-спасательных работ на месте обрушения части дома по Линейной улице, 39, в 8:18 по местному времени (4:18 мск). Работали 358 человек и 68 единиц техники, в том числе от МЧС 172 человека, 24 единицы техники. «По официальным данным, в результате данного происшествия пострадало 22 человека, 13 из них погибли», — рассказали в пресс-службе.

