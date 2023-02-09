В Новосибирске частично обрушился дом из-за взрыва газа. Есть погибший и пострадавшие

Из-за взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске погиб один человек и пострадали еще 11 жильцов, обрушились два подъезда. Об этом 9 февраля сообщает издание NGS.ru.
По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 3:43. Из-за взрыва газа произошло обрушение. В ночь на четверг спасатели начали тушить горящие квартиры, разбирать завалы, а также проверять рядом расположенные квартиры.
«В доме прописаны 117 человек. Есть нюансы, потому что отдельные квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по телефонному обзвону и поиску людей. Пока 11 человек судьба неясна. 11 человек находятся в больницах. Один смертельный случай», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На данный момент известно об одном погибшем и 8 пострадавших. Их госпитализировали в три местные больницы. Эвакуированных жильцов разместили в школе.