Американская певица Лана Дель Рей анонсировала новый альбом The Right Person Will Stay. Об этом 25 ноября сообщает Pitchfork.
Пластинка, которая последует за альбомом Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd 2023 года, выйдет 21 мая. На ней будет 13 треков.
В соцсетях певица сообщила, что над музыкой она работала с продюсерами Джеком Антоноффом, Дрю Эриксоном и кем-то, кого она называет «Люк» (возможно, это австралийский музыкант Люк Ховард, который работал с Дель Рей и ее отцом Робом Грантом над Lost at Sea — пластинкой, ставшей для 69-летнего Гранта, любителя лодок, агента по недвижимости и инвестора в доменные имена, дебютом в качестве пианиста).
Ранее в этом году Лана Дель Рей представила свою песню Henry, Come On, а затем анонсировала кантри-альбом Lasso, который, как ожидалось, выйдет в сентябре, но так и не вышел. «Я не хочу превращать его в нечто недоделанное», — объяснила певица. «Я хочу, чтобы всё было так, как должно было быть». Дель Рей сообщила, что планирует представить свою новую музыку на апрельском фестивале Stagecoach.
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