Лана Дель Рей анонсировала новый альбом The Right Person Will Stay

В соцсетях певица сообщила, что над музыкой она работала с продюсерами Джеком Антоноффом, Дрю Эриксоном и кем-то, кого она называет «Люк» (возможно, это австралийский музыкант Люк Ховард, который работал с Дель Рей и ее отцом Робом Грантом над Lost at Sea — пластинкой, ставшей для 69-летнего Гранта, любителя лодок, агента по недвижимости и инвестора в доменные имена, дебютом в качестве пианиста).

Ранее в этом году Лана Дель Рей представила свою песню Henry, Come On, а затем анонсировала кантри-альбом Lasso, который, как ожидалось, выйдет в сентябре, но так и не вышел. «Я не хочу превращать его в нечто недоделанное», — объяснила певица. «Я хочу, чтобы всё было так, как должно было быть». Дель Рей сообщила, что планирует представить свою новую музыку на апрельском фестивале Stagecoach.