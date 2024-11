Американская певица Лана Дель Рей анонсировала новый альбом The Right Person Will Stay. Об этом 25 ноября сообщает Pitchfork.

Пластинка, которая последует за альбомом Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd 2023 года, выйдет 21 мая. На ней будет 13 треков.