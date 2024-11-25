Петербургская школьница пришла в гости к знакомому и получила выстрел в глаз

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в квартире на Орджоникидзе, 35, откуда с ожогом роговицы увезли 14-летнюю девочку. Об этом 25 ноября стало известно «Фонтанке».
Сообщение об инциденте поступило в полицию Московского района из детской больницы. По предварительным данным, в воскресенье вечером школьница была в гостях, когда получила случайный выстрел из сигнального пистолета от своего приятеля.
Врачи диагностировали у нее термический ожог роговицы, ее состояние оценивается как среднетяжёлое. Полиция проводит проверку.
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