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Происшествия Петербургская школьница пришла в гости к знакомому и получила выстрел в глаз

Петербургская школьница пришла в гости к знакомому и получила выстрел в глаз

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Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в квартире на Орджоникидзе, 35, откуда с ожогом роговицы увезли 14-летнюю девочку. Об этом 25 ноября стало известно «Фонтанке».

Сообщение об инциденте поступило в полицию Московского района из детской больницы. По предварительным данным, в воскресенье вечером школьница была в гостях, когда получила случайный выстрел из сигнального пистолета от своего приятеля.

Врачи диагностировали у нее термический ожог роговицы, ее состояние оценивается как среднетяжёлое. Полиция проводит проверку.

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