Петербургская школьница пришла в гости к знакомому и получила выстрел в глаз

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в квартире на Орджоникидзе, 35, откуда с ожогом роговицы увезли 14-летнюю девочку. Об этом 25 ноября стало известно «Фонтанке».

Сообщение об инциденте поступило в полицию Московского района из детской больницы. По предварительным данным, в воскресенье вечером школьница была в гостях, когда получила случайный выстрел из сигнального пистолета от своего приятеля.