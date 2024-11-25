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Авто АВТОВАЗ начал отгружать бизнес-седаны Lada Aura

АВТОВАЗ начал отгружать бизнес-седаны Lada Aura

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5 комментариев

АВТОВАЗ начал поставлять седаны бизнес-класса Lada Aura, 25 ноября сообщает пресс-служба автоконцерна. В первую очередь автомобили в максимальной комплектации Status с черной кожаной обивкой салона получают дилерские центры, государственные и корпоративные заказчики.

Lada Aura, напомнили на заводе, сочетает габариты С-сегмента и вместительность D класса благодаря комфорту пассажиров заднего ряда. Автомобиль получил новые настройки подвески и форму дивана, а также усиленную шумоизоляцию.

В серийное производство Lada Aura запустили в сентябре, старт по видеосвязи объявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее отгрузки дилерам в ноябре–декабре анонсировал генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов. Впечатлениями от езды на Lada Aura «Фонтанка» делилась здесь.

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Комментарии
5
Вот, значит, что
2 минуты
Она будет стоить столько же, сколько в Китае стоит Xiaomi SU 7
Гость
12 минут
я сказал проще: полное г... (ДМБ)
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