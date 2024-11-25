АВТОВАЗ начал отгружать бизнес-седаны Lada Aura

АВТОВАЗ начал поставлять седаны бизнес-класса Lada Aura, 25 ноября сообщает пресс-служба автоконцерна. В первую очередь автомобили в максимальной комплектации Status с черной кожаной обивкой салона получают дилерские центры, государственные и корпоративные заказчики.

Lada Aura, напомнили на заводе, сочетает габариты С-сегмента и вместительность D класса благодаря комфорту пассажиров заднего ряда. Автомобиль получил новые настройки подвески и форму дивана, а также усиленную шумоизоляцию.

В серийное производство Lada Aura запустили в сентябре, старт по видеосвязи объявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее отгрузки дилерам в ноябре–декабре анонсировал генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов. Впечатлениями от езды на Lada Aura «Фонтанка» делилась здесь.