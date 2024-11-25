Блогерам Чекалиным продлили домашний арест

Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным Троицкий суд Москвы продлил домашний арест. Также под домашним арестом останется и их бизнес-партнер Роман Вишняк. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.
Лерчек и ее экс-супруг Артем обвиняются в выводе из России более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Следствие считает, что Чекалины реализовали через интернет курсы фитнес-марафонов, также обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, деньги за это переводили на счета зарубежного банка. Роману Вишняку тогда было предъявлено аналогичное обвинение. В октябре Валерию и Артема под домашний арест отправили до 26 ноября текущего года.
В конце 2023 года в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с уклонением от уплаты налогов.
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