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Общество Семь черных пятниц на неделе: в МВД рассказали о мошеннических схемах в сезон распродаж

Семь черных пятниц на неделе: в МВД рассказали о мошеннических схемах в сезон распродаж

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1 комментарий

Сезон распродаж — время, когда мошенники активизируются и используют новые схемы для обмана пользователей интернета и мессенджеров. О трех из них 24 ноября рассказали в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В первом случае злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, внешне во всем идентичные популярным и известным брендам, на которых предлагают товары с большими скидками. С помощью этих сайтов мошенники крадут данные банковских карт и списывают деньги за несуществующие товары.

Во втором случае преступники рассылают фальшивые рекламные предложения с ложными ссылками на предзаказ товаров со скидкой. После получения доступа к банковским картам и счетам клиентов такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными.

Третья схема заключается в размещении объявлений о суперскидках в мессенджерах. Переходя по ссылке в закрытые чаты, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, имитирующий приложение для получения промокодов или скидок, после установки которого мошенникам открывается доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, позволяющей управлять банковскими счетами без ведома жертвы.

В МВД пользователей призвали быть бдительнее и пользоваться проверенными сайтами и приложениями для покупок.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
1
FedorGr
1 час
Лучше бы МВЛ взяло на карандаш тех кто устроил и устраивает "черную пятницу." Это же американская идея. в нашей православной стране.. Праздин денег и черный праздник для падшего ангела. Как такое можно, когда НАТА наступает по всех сторонам?
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