Семь черных пятниц на неделе: в МВД рассказали о мошеннических схемах в сезон распродаж

Сезон распродаж — время, когда мошенники активизируются и используют новые схемы для обмана пользователей интернета и мессенджеров. О трех из них 24 ноября рассказали в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В первом случае злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, внешне во всем идентичные популярным и известным брендам, на которых предлагают товары с большими скидками. С помощью этих сайтов мошенники крадут данные банковских карт и списывают деньги за несуществующие товары.

Во втором случае преступники рассылают фальшивые рекламные предложения с ложными ссылками на предзаказ товаров со скидкой. После получения доступа к банковским картам и счетам клиентов такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными.

Третья схема заключается в размещении объявлений о суперскидках в мессенджерах. Переходя по ссылке в закрытые чаты, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, имитирующий приложение для получения промокодов или скидок, после установки которого мошенникам открывается доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, позволяющей управлять банковскими счетами без ведома жертвы.

В МВД пользователей призвали быть бдительнее и пользоваться проверенными сайтами и приложениями для покупок.