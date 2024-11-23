Как грибы и бумага превращаются в стол. В Петербурге открыли цех по переработке отходов в предметы интерьера

В Петербурге открыли первое в России производство, основанное на переработке целлюлозных отходов с помощью грибов. Из чеков, одноразовых стаканчиков, пакетов от выпечки и других отходов, непригодных для стандартной переработки, планируют делать предметы быта и интерьера. Технологию разработала компания-резидент «Сколково», которую создала выпускница Академии Штиглица и ИТМО.

Образцы грибов, которые используют в переработке Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







Производственный цех, рассчитанный на переработку восьми тонн отходов из смеси бумаги и пластика в месяц, открыли на улице Заозёрной, вблизи набережной Обводного канала. Интересующимся горожанам, журналистам и новому главе комитета по природопользованию Кириллу Соловейчику продемонстрировали материал, который получается в результате переработки, а также изготовленные из него предметы. Саму производственную линию смог увидеть только представитель правительства Петербурга.

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Собирать материал для экспериментального изготовления вещей начали в сотрудничестве с одной из крупных продуктовых сетей Петербурга. Горожанам предлагают сдавать в специальные контейнеры бумажные упаковки от еды, картонные стаканчики, пакеты от выпечки и десертов. Для переработки грибами подходят также кассовые чеки.

До открытия производственного цеха SPAWN (переводится как «мицелий», «грибница») сотрудничал с компаниями, перерабатывая небольшие объемы отходов в своей лаборатории. Одним из партнеров была и остается Токсовская сидрерия, которая ищет экологичное решение для утилизации, прежде всего, яблочного жмыха. Он тоже подходит для переработки грибами. В качестве сырья для переработки SPAWN пробовал использовать и лигнин, скопившийся на территории уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Как рассказывает директор компании SPAWN Дарья Токарева, технология заключается в следующем. Отходы, содержащие целлюлозу, измельчают, смешивают с живыми грибами, после чего эту смесь укладывают в многоразовую форму будущего изделия. Когда отходы в достаточной степени распадутся на составляющие и смесь достигнет нужного состояния, грибы убивают. В результате получается твердый предмет. Это может быть интерьерное изделие, арт-объект, биоразлагаемая упаковка.

По словам представителей SPAWN, для опытов с таким изготовлением вещей использовали больше 250 штаммов грибов. Дарья Токарева исследовала их вместе с биотехнологом, микологом Артемом Барковым. В результате экспериментов были разработаны новые штаммы грибов, которые SPAWN запатентовал, как и саму технологию переработки. Какие именно виды грибов используют — предприниматели сохраняют в тайне.

Утверждается, что прочность конечного продукта не уступает аналогам из дерева и пластика, а себестоимость ниже. Первую партию из 10 товаров, изготовленную в цехе, планируют выпустить зимой 2025 года.

Директор SPAWN Дарья Токарева совсем недавно окончила Академию Штиглица по направлению «Промышленный дизайн», а сейчас учится на магистратуре ИТМО по программе Art&Science. Стартап по переработке целлюлозных отходов грибами она придумала четыре года назад и смогла запустить, найдя поддержку в «Сколково» и на площадке «Россия — страна возможностей».

По данным системы СПАРК, ООО «Спаун Лаб» создано в феврале 2023 года, отрасль — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». По итогам первого года работы у него не было прибыли. Стартап получил государственное финансирование на 2024–2025 годы через фонд «Сколково» на общую сумму в 1,8 миллиона рублей.

«Я этот проект знаю еще по работе в комитете по промышленной политике. О проекте мы узнали от коллег из Агентства стратегических инициатив. Нам отрадно, что он развивается год от года, — рассказал „Фонтанке“ исполняющий обязанности председателя комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. — Коллеги из НЭО („Невский экологический оператор“. — Прим. ред.) начали взаимодействовать. Надеюсь, мы это взаимодействие усилим. У проекта хорошее будущее. Расширяется линейка конечных решений. Я предложил компании войти в проект „Петербургский дизайн“, где есть интерьерное направление. SPAWN — это успешный предпринимательский проект, который можно масштабировать на всю страну».

Мнения экспертов по поводу технологии, которую презентуют как прорывную и первую подобную в мире, осторожны.

«Всегда, когда начинают перерабатывать то, что раньше не могли, — это классный шаг в сторону развития экологичных технологий. Тем более в этом случае речь идет о переработке не только бытовых, но и промышленных отходов — лигнина. В то же время конечный продукт должен соответствовать требованиям безопасности, быть полезным и долговечным. Любой массовый товар должен пройти сертификацию. Нам еще предстоит узнать: пройдет ли результат переработки такую проверку», — рассказала «Фонтанке» руководитель отдела сотрудничества и экологического просвещения ассоциации «РазДельный Сбор» Полина Кособокова.

Сейчас у SPAWN есть сертификат соответствия для серийного производства биоразлагаемой упаковки, панно, ваз, подсвечников, подставок для столовых приборов, конфетниц. В перспективе компания намерена производить мебель для баров, кофеен и дома.

Среди опасений экопросветителей — то, что возможность сдать сложный отход в переработку грибами может стать «индульгенцией» для горожан. Покупка одноразовых стаканчиков и контейнеров как будто становится экологичной, если их можно сдать в специальный контейнер, — хотя это не так. По-настоящему экологично использовать, например, термокружку вместо одноразового стаканчика для кофе или выпить чашку кофе за столиком в кафе, а не на бегу. Покупать еду можно не в одноразовой упаковке из картона и пластика, а в многоразовый контейнер. Общепит экспериментирует с доставкой в возвратных контейнерах — и это оптимально, поскольку в таком случае отходы просто не образуются.

«Конечно, есть такие одноразовые вещи, от использования которых уйти крайне сложно. Например, практически во всех ресторанах и кафе — одноразовые салфетки. В той или иной форме с нами будут оставаться чеки. И это как раз то, что может быть переработано грибами, как следует из слов разработчиков технологии», — отмечает Полина Кособокова.

По мнению биолога Михаила Воробьева, технология изготовления мебели из целлюлозы, переработанной грибами, пока выглядит сомнительно. В Сети мало информации о том, как именно это работает и каким может быть результат.

«Для каких-то сувениров — может быть. В конце концов, в детстве мы делали сувениры из фантиков. Для таких целей можно использовать всё, что угодно. Что касается мебели — тут у меня большие сомнения. Целлюлозные отходы смешали с мицелием гриба, он заполнил форму — и что? Грубо говоря, мы можем представить себе гриб-трутовик, он жёсткий по своей природе: получает из древесины сахар и формирует древесное полукольцо. Может быть, если они после этого его убивают, что-то получается. Насколько выйдет делать из этого нечто толковое — не знаю», — говорит Воробьев.

Биолог отмечает, что многие грибы охотно растут на целлюлозе, древесине, и при этом происходит расщепление материала на составляющие, в частности сахар.