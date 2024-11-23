Воскресенье в Петербурге будет ветреным. МЧС предупреждает о порывах до 15 м/с

В самом конце недели погода в Петербурге ухудшится, предупреждает 23 ноября ГУ МЧС по городу.

В воскресенье, 24 ноября, местами ожидаются порывы ветра скоростью до 15 м/с, а на дорогах будет гололедица.

Это стоит иметь в виду петербуржцам, планирующим завтра выбраться за пределы дома для того, чтобы отметить День матери, или по другим причинам. По словам синоптиков, в выходные в городе будет облачно с прояснениями, но кое-где может выпасть небольшой снег.