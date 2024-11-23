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Общество Российский Красный Крест получил более 6000 заявок на поиск пропавших жителей Курской области

Российский Красный Крест получил более 6000 заявок на поиск пропавших жителей Курской области

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7 комментариев

Российский Красный Крест с августа получил более 6 тысяч заявок на розыск пропавших жителей Курской области, включая одиноких пожилых людей. Об этом 23 ноября организация сообщила в своем телеграм-канале.

«Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек. Работа продолжается», — рассказали в РКК. Из них 982 человека — гражданские, 271 — военнослужащие.

Большинство разыскиваемых (61,04%) гражданских на момент потери связи с ними находились на территории Суджанского района Курской области.

На днях Красный Крест предоставил гуманитарную помощь и психологическую поддержку 46 жителям района, вернувшимся с территории Украины. Среди них были дети разных возрастов. В их поиске и возвращении домой вместе с РКК участвовали уполномоченный по правам человека в РФ, Международный комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест, МЧС и МВД России, а также правительство Курской области.

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Комментарии
7
tigr
5 минут
а президент нам рассказывает об орешнике Курская область и народ его не интересует.
Отец Родной
49 минут
На пляжах наверное греются, в теплых странах, а их ищут. Старший же доложил, что все по плану, все довольны
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