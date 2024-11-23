Небольшой снег и гололедицу погода приготовила петербуржцам в выходные

Снегопад обойдет Петербург стороной в выходные, но местами в городе все равно может выпасть немного снега, а на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Об этом 23 ноября сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует вытянувшийся с юго-запада небольшой, промежуточный гребень антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег, в Санкт-Петербурге — ближе к вечеру. На дорогах и тротуарах местами гололедица», — отметил он.

В субботу температура воздуха составит -1…+1 °С, в Ленинградской области — в диапазоне -3…+2 °С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление будет ниже нормы. В воскресенье температура чуть поднимется — к 0…+2 °С. Местами также возможны небольшой снег и гололедица.