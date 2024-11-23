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Политика Финансы «Скоро всей вашей Америке кирдык». Маск заявил, что США быстро движутся к банкротству

«Скоро всей вашей Америке кирдык». Маск заявил, что США быстро движутся к банкротству

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28 комментариев

Миллиардер, основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск считает, что Америка очень быстро движется к банкротству. Об этом он написал 23 ноября в соцсети Х.

Маск репостнул запись департамента по достижению госэффективности (DOGE) (Консультативная структура, работа которой анонсирована избранным президентом США Дональдом Трампом. — Прим. ред.) о финансовом положении Соединенных Штатов. В нем сказано, что в 2023 году правительство страны потратило 6,16 трлн долларов, а привлекло всего 4,47 триллиона. Дефицит бюджета США наблюдается более 20 лет. Профицит последний раз был в 2001 году.

«Эту тенденцию необходимо переломить, и нам необходимо сбалансировать бюджет», — говорится в заявлении департамента.

«Америка в настоящее время движется к банкротству очень быстро», — прокомментировал эту мысль Маск.

Предприниматель активно поддерживал Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США. После избрания на выборах последний объявил, что создаст при правительстве департамент по достижению госэффективности, который возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами. Окончательные результаты выборов президента США ожидаются в начале января 2025 года. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

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Комментарии
28
Эд Хэммет
2 часа
Да так и есть. Мы слышим такое уже лет 50 как минимум. А теперь неизбежный крах доллара мы замечаем ещё и по курсу рубля.
AndrewBarsik
1 час
А ещё в США каждый год умирает 3 миллиона человек, а в России только 2 миллиона, что неопровержимо доказывает, что доллар рухнет, все цели будут достигнуты, а Путин всегда прав.
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