Кремль начал подготовку к посланию президента Федеральному собранию

По его словам, точных дат пока нет, однако он с уверенностью сказал, что это произойдет уже в 2025 году — в конце зимы или весной.

Послание президента в Федеральному собранию — ежегодное обращение к парламенту, в котором глава страны дает оценку ситуации в стране, обозначает цели и задачи на будущее. По итогам послания потом выдаются распоряжения органам исполнительной власти, а парламентарии разрабатывают новые законопроекты.

Не стоит путать послание с прямой линией с президентом, которая также проводится ежегодно. Во время прямой линии глава государства отвечает на вопросы россиян. В 2024 году она будет объединена с большой пресс-конференцией и пройдет в один из четвергов декабря.