Кремль начал подготовку к посланию президента Федеральному собранию

Послание президента РФ к Федеральному собранию уже готовится, сообщает 23 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени», — сказал Песков.
По его словам, точных дат пока нет, однако он с уверенностью сказал, что это произойдет уже в 2025 году — в конце зимы или весной.
Послание президента в Федеральному собранию — ежегодное обращение к парламенту, в котором глава страны дает оценку ситуации в стране, обозначает цели и задачи на будущее. По итогам послания потом выдаются распоряжения органам исполнительной власти, а парламентарии разрабатывают новые законопроекты.
Не стоит путать послание с прямой линией с президентом, которая также проводится ежегодно. Во время прямой линии глава государства отвечает на вопросы россиян. В 2024 году она будет объединена с большой пресс-конференцией и пройдет в один из четвергов декабря.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.