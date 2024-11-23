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Политика Кремль начал подготовку к посланию президента Федеральному собранию

Кремль начал подготовку к посланию президента Федеральному собранию

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5 комментариев

Послание президента РФ к Федеральному собранию уже готовится, сообщает 23 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени», — сказал Песков.

По его словам, точных дат пока нет, однако он с уверенностью сказал, что это произойдет уже в 2025 году — в конце зимы или весной.

Послание президента в Федеральному собранию — ежегодное обращение к парламенту, в котором глава страны дает оценку ситуации в стране, обозначает цели и задачи на будущее. По итогам послания потом выдаются распоряжения органам исполнительной власти, а парламентарии разрабатывают новые законопроекты.

Не стоит путать послание с прямой линией с президентом, которая также проводится ежегодно. Во время прямой линии глава государства отвечает на вопросы россиян. В 2024 году она будет объединена с большой пресс-конференцией и пройдет в один из четвергов декабря.

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Комментарии
6
gatsby55
9 минут
По-моему, уже достаточно посланиев за последние дни.
Гость
21 минута
Я спать..)
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