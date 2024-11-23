Норвежский охранник посольства США в Осло арестован по обвинению в шпионаже в пользу России и Ирана

Мужчине около 20 лет, и он был арестован дома в гараже в среду. Он обвиняется в попытке ведения разведывательной деятельности с отягчающими обстоятельствами и якобы признался в сборе и передаче информации российским и иранским властям.

В то же время адвокат задержанного Джон Кристиан Элден заявил, что его клиент не признал себя шпионом. «Он обвиняется в получении информации, которая может нанести ущерб безопасности третьих стран, и вопрос в том, является ли информация, которой он располагает, информацией именно такого характера», сказал защитник.