Норвежский охранник посольства США в Осло арестован по обвинению в шпионаже в пользу России и Ирана, сообщает CNN 22 ноября.
Мужчине около 20 лет, и он был арестован дома в гараже в среду. Он обвиняется в попытке ведения разведывательной деятельности с отягчающими обстоятельствами и якобы признался в сборе и передаче информации российским и иранским властям.
В то же время адвокат задержанного Джон Кристиан Элден заявил, что его клиент не признал себя шпионом. «Он обвиняется в получении информации, которая может нанести ущерб безопасности третьих стран, и вопрос в том, является ли информация, которой он располагает, информацией именно такого характера», сказал защитник.
Норвежская служба разведки и безопасности PST подтвердила CNN в пятницу, что арестовала человека «за разведывательную деятельность», но отказалась предоставить дополнительную информацию, сославшись на ранние стадии расследования.
Представитель Госдепартамента США отказался комментировать обвинения, связанные с «разведывательными вопросами», и направил к норвежским властям за дополнительной информацией.
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