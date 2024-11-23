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Общество Норвежский охранник посольства США в Осло арестован по обвинению в шпионаже в пользу России и Ирана

Норвежский охранник посольства США в Осло арестован по обвинению в шпионаже в пользу России и Ирана

486
5 комментариев

Норвежский охранник посольства США в Осло арестован по обвинению в шпионаже в пользу России и Ирана, сообщает CNN 22 ноября.

Мужчине около 20 лет, и он был арестован дома в гараже в среду. Он обвиняется в попытке ведения разведывательной деятельности с отягчающими обстоятельствами и якобы признался в сборе и передаче информации российским и иранским властям.

В то же время адвокат задержанного Джон Кристиан Элден заявил, что его клиент не признал себя шпионом. «Он обвиняется в получении информации, которая может нанести ущерб безопасности третьих стран, и вопрос в том, является ли информация, которой он располагает, информацией именно такого характера», сказал защитник.

Норвежская служба разведки и безопасности PST подтвердила CNN в пятницу, что арестовала человека «за разведывательную деятельность», но отказалась предоставить дополнительную информацию, сославшись на ранние стадии расследования.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать обвинения, связанные с «разведывательными вопросами», и направил к норвежским властям за дополнительной информацией.

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Норвегия Осло Посольство Охранник Шпионаж Россия Иран
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Комментарии
5
280241717
4 минуты
Бедный охранник, ведьм ловить начали.
Гость
25 минут
Что-то много Норвегии на повестке дня
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