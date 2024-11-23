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Общество Сын норвежской кронпринцессы обвиняется во втором изнасиловании

Сын норвежской кронпринцессы обвиняется во втором изнасиловании

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9 комментариев

27-летнего сына норвежской кронпринцессы обвинили во втором изнасиловании всего через несколько дней после ареста по подозрению в том же преступлении. Об этом 22 ноября сообщает CNN.

После состоявшегося в среду в окружном суде Осло слушания по вопросу содержания под стражей по первому предполагаемому преступлению прокурор полиции Андреас Крушевски сообщил, что полицейский округ Осло ходатайствовал о заключении Мариуса Борга Хёйби под стражу на две недели, поскольку стало известно о втором предполагаемом изнасиловании.

«Причина этого запроса в том, что мы раскрыли еще один случай изнасилования ночью и сегодня утром. Это было выявлено в следственных материалах», — заявила полиция Осло в заявлении CNN в четверг.

Полиция заявила, что тщательно расследует второй предполагаемый инцидент.

Сын норвежской кронпринцессы был задержан вечером 18 ноября. Тогда сообщалось, что его подозревают в совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или же не имеющим возможность оказывать сопротивление.

Согласно уголовному кодексу Норвегии, подобное сексуальное насилие карается тюремным заключением сроком до 10 лет.

Адвокат Хёйби Эйвинд Братлиен сообщил CNN в четверг, что его клиент признает себя виновным только в одном случае нанесения телесных повреждений его бывшей девушке, нанесении ущерба ее квартире и угрозах.

Хёйби родился до того, как его мать Метте-Марит вышла замуж за наследного принца Хокона и стала принцессой в 2001 году. Он не входит в линию королевского престола Норвегии.

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Мариус Борг Хёйби Норвегия Изнасилование
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Комментарии
9
Zet
42 минуты
наследное право первой ночи... но что-то пошло не так...
Гость
51 минута
В России если ты в гос-форме даже на самом низшем уровне, то ты можешь все. На западе даже если ты принц, то будешь отвечать. Почувствуйте разницу.
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