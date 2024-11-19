Полиция задержала сына кронпринцессы Норвегии. Молодой человек подозревается в насилии

Правоохранители задержали молодого человека вечером 18 ноября в одном из районов Осло. Его подозревают по статье, связанной с совершением полового акта с человеком, находящимся без сознания или не имеющим возможность оказывать сопротивление. The Guardian со ссылкой на полицию уточняет, что в начале августа текущего года Мариуса Борга Хёйби уже задерживали. Тогда его обвинили в причинении телесных повреждений девушке, с которой он был в отношениях. Вчера во время задержания молодой человек, скорей всего, был в машине с этой же дамой.