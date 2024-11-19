Полиция задержала сына кронпринцессы Норвегии. Молодой человек подозревается в насилии

Полиция задержала Мариуса Борга Хёйби — сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Молодой человек подозревается в насилии. 19 ноября об этом сообщила пресс-служба полиции Осло.
Правоохранители задержали молодого человека вечером 18 ноября в одном из районов Осло. Его подозревают по статье, связанной с совершением полового акта с человеком, находящимся без сознания или не имеющим возможность оказывать сопротивление. The Guardian со ссылкой на полицию уточняет, что в начале августа текущего года Мариуса Борга Хёйби уже задерживали. Тогда его обвинили в причинении телесных повреждений девушке, с которой он был в отношениях. Вчера во время задержания молодой человек, скорей всего, был в машине с этой же дамой.
В полиции подчеркнули, что решение о том, отправят ли сына кронпринцессы под стражу, пока не принято.
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