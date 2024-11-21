Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях

Сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби обвиняют в нескольких изнасилованиях. Молодой человек арестован. Об этом 21 ноября сообщает телерадиокомпания NRK.

27-летнего Мариуса Борга Хёйби заключили под стражу на неделю. Помимо этого запрещены переписки и посещения. Сам обвиняемый свою вину отрицает. Адвокат молодого человека считает, что все предъявленные обвинения — «катастрофическая ошибка». NRK отмечает, что полиция изъяла с телефона Хёйби видеозапись, на которой, по мнению правоохранителей, запечатлено изнасилование.

Сын норвежской кронпринцессы был задержан вечером 18 ноября. Тогда сообщалось, что его подозревают в совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или же не имеющим возможность оказывать сопротивление.