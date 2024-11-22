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Технологии В удостоверения пенсионеров добавят QR-код

В удостоверения пенсионеров добавят QR-код

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4 комментария

Пенсионеры смогут получить электронные удостоверения с QR-кодом, которые подтвердят их льготный статус, опция станет доступна с 1 июля 2025 года, 22 ноября пишет «РИА Новости». Проект приказа разместили для общественного обсуждения.

Отмечается, что вместо бумажного удостоверения пенсионер сможет использовать свой смартфон, чтобы показать QR-код и доказать, что он имеет право на льготы. С помощью приложения «Госуслуги» можно будет проверить этот код и удостовериться в его подлинности.

Пенсионеры и организации, которые предоставляют льготы, не обязаны пользоваться QR-кодом, это дополнительная возможность, которой можно воспользоваться, если это удобно. Как именно будут использовать QR-коды в организациях, пока решается, основываясь на опыте с электронными удостоверениями для многодетных семей.

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Комментарии
4
Гость
7 минут
вышел на пенсию в 2018 и никакого удостоверения тогда не дали, кроме справки формата А4.
Гость
6 минут
То ли дело на Украине! На Украине к удостоверению пенсионера добавят повестку ТЦК.
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