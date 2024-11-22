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Город Работы по обновлению причалов «Летний сад» и «Адмиралтейство» завершены

Работы по обновлению причалов «Летний сад» и «Адмиралтейство» завершены

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1 комментарий

В Петербурге завершились работы по обновлению причалов «Адмиралтейство» и«Летний сад». Об этом 22 ноября сообщает телеграм-канал «Начальник транспортного цеха».

На Адмиралтейской набережной были установлены 10 новых причальных палов, а на причале «Летний сад» на Дворцовой набережной — 4 причальных пала и опорные конструкции для крепления переходных трапов.

По словам зампредседателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, в следующем году, в новом сезоне навигации, на обоих причалах дополнительно установят новые металлические понтоны — лучшие по своим техническим характеристикам.

«Для большей безопасности при швартовке установят дополнительные отбойные устройства, сам понтон будет более устойчивым при волновых явлениях. На Адмиралтейской набережной увеличится причальный фронт, за счет чего возрастет его пассажировместимость», — добавил Ваньчков.

В Петербурге также разрабатывают проект реконструкции Речного вокзала. Это самый востребованный вокзал среди круизных судов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Летний сад Адмиралтейство Причалы Обновление Дмитрий Ваньчков Комитет по транспорту
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Комментарии
1
282738455
22 минуты
Как раз к окончанию навигации поспели! ;)
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