В Петербурге разрабатывают проект реконструкции Речного вокзала. Это самый востребованный вокзал среди круизных судов

В 2024 году заключен контракт на предпроект реконструкции петербургского Речного вокзала, сообщил во время пресс-конференции ТАСС начальник управления водного транспорта Агентства внешнего транспорта Владимир Казанцев. Речной вокзал — самый востребованный причал в Петербурге для пассажирских перевозок.

По данным комитета по транспорту, общий пассажиропоток речных перевозок стабильно рос с 2020 года. Это не только внутренние маршруты, но и заходы круизных судов. Большая часть круизных проходила именно через причал Речного вокзала. Кроме него, такие суда принимают Соляной причал и Уткина заводь.