В Петербурге разрабатывают проект реконструкции Речного вокзала. Это самый востребованный вокзал среди круизных судов

В 2024 году заключен контракт на предпроект реконструкции петербургского Речного вокзала, сообщил во время пресс-конференции ТАСС начальник управления водного транспорта Агентства внешнего транспорта Владимир Казанцев. Речной вокзал — самый востребованный причал в Петербурге для пассажирских перевозок.
По данным комитета по транспорту, общий пассажиропоток речных перевозок стабильно рос с 2020 года. Это не только внутренние маршруты, но и заходы круизных судов. Большая часть круизных проходила именно через причал Речного вокзала. Кроме него, такие суда принимают Соляной причал и Уткина заводь.
В 2024 году Петербург принял 445 судов с пассажирами, общий пассажиропоток составил 184,7 тысячи человек — сообщили на пресс-конференции ТАСС. Из них Речной вокзал принял 372 судно, 154,2 тысячи человек.
«Постепенно происходит смещение судозаходов на Речной вокзал. В связи с этим было принято решение городом, что необходимо его реконструировать. В этом году мы делаем предпроект Речного вокзала, где будут учитываться и комфорт пассажиров, и увеличение судозаходов. Объект уже требует реконструкции под современные реалии», — рассказал начальник управления водного транспорта Агентства внешнего транспорта Владимир Казанцев.
О необходимости реконструировать Речной вокзал в петербургском комитете по транспорту заявляли еще осенью 2022 года. С тех пор нагрузка на него выросла более чем в два раза: со 162 судозаходов в 2022 году до 372.
Речной вокзал находится на проспекте Обуховской Обороны, у берега Невы, рядом с метро «Пролетарская».
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